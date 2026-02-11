search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
BUSINESS

11.02.2026 10:57

METLEN: Συνεργασία με την Acciaieria Arvedi και υποστήριξη ένταξής της στο ιταλικό Energy Release 2.0

11.02.2026 10:57
Η METLEN προχωρά σε συνεργασία με την Acciaieria Arvedi, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς χάλυβα στην Ιταλία, υποστηρίζοντας την ένταξή της στον καινοτόμο μηχανισμό Energy Release 2.0. Ο μηχανισμός έχει θεσπιστεί από τον ιταλικό Διαχειριστή Ενεργειακών Υπηρεσιών (GSE) και στοχεύει στη στήριξη της βιομηχανικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών.

Η συμφωνία αφορά σε προμήθεια περίπου 2,4 TWh ενέργειας προς την Acciaieria Arvedi, εξασφαλίζοντας σταθερή και ανταγωνιστική τιμολόγηση, έναν κρίσιμο παράγοντα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες στο σημερινό, ασταθές ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού Energy Release 2.0, η METLEN θα αναπτύξει και θα θέσει σε λειτουργία περίπου 170 MW νέας εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος στην Ιταλία κατά την επόμενη τριετία. Τα έργα θα επωφεληθούν από σταθερή αμοιβή ύψους €65/MWh, η οποία διασφαλίζεται από τον GSE, μέσω του επονομαζόμενου και «ιταλικού μοντέλου».

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τον διεθνή ανταγωνισμό, γεγονός που ασκεί πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά της. Οι ενεργοβόροι κλάδοι, όπως εκείνοι του αλουμινίου και των μη σιδηρούχων μετάλλων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Σε αυτό το περιβάλλον, το Energy Release 2.0 προσφέρει ένα καινοτόμο μοντέλο, το οποίο συνδέει άμεσα τη βιομηχανική προμήθεια ενέργειας με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι βιομηχανικοί και ενεργειακοί όμιλοι μπορούν να συνεργάζονται, προσφέροντας απτές λύσεις στην πρόκληση του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη. Μέσω της συνεργασίας με τη METLEN, η Acciaieria Arvedi επιλέγει έναν εταίρο με βαθιά βιομηχανική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα έργα θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν από το Renewables & Energy Transition Platform της METLEN, έναν από τους πλέον δυναμικούς και αξιόπιστους αναδόχους στην Ιταλία για έργα μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Αξιοποιώντας τη διεθνή της εμπειρία, με άνω των 6 GW ολοκληρωμένων έργων, περισσότερα από 5,0 GW υπό κατασκευή και αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο άνω των 8 GW, η METLEN συμβάλλει ουσιαστικά στη βέλτιστη ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας με προηγμένες λύσεις αποθήκευσης.

