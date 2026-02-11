Σπάνιο υλικό που οι θαυμαστές του David Bowie αποκαλούν «ιερό δισκοπότηρο» θα παρουσιαστεί σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας καθηλωτική έκθεση πολυμέσων στο Λονδίνο, αφιερωμένη στη ζωή και τη δημιουργική του διαδρομή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται εκτεταμένο και αποκατεστημένο υλικό από την ερμηνεία του «Heroes» στο Earl’s Court το 1978. Τα πλάνα προέρχονται από φιλμ που εντοπίστηκαν στο προσωπικό του αρχείο και περιλαμβάνουν νέες γωνίες λήψης, δίνοντας μια πιο πλήρη εικόνα μιας από τις πιο εμβληματικές ζωντανές στιγμές της καριέρας του. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Bowie εμφανίζεται «στο απόγειο των δυνατοτήτων του», σε μια περίοδο απόλυτου καλλιτεχνικού ελέγχου και σκηνικής έντασης.

Η έκθεση με τίτλο «You’re Not Alone» ανοίγει τον Απρίλιο στο King’s Cross και φιλοξενείται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής: εικόνες κατακλύζουν και τους τέσσερις τοίχους αλλά και το δάπεδο, ενώ ο ήχος διαχέεται τρισδιάστατα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο θεατής βρίσκεται μέσα στη συναυλία. Η εμπειρία δεν είναι γραμμική, αλλά πολυεπίπεδη, επιτρέποντας στο κοινό να «μπει» στη στιγμή.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η τελευταία εμφάνιση του Bowie ως Ziggy Stardust στο Hammersmith Odeon το 1973, με πρόσβαση στο πρωτογενές υλικό από πολλαπλές κάμερες. Μέσα από αυτές τις εικόνες αναδεικνύεται όχι μόνο η σκηνική του παρουσία, αλλά και η διαρκής του μεταμόρφωση.

Η αφήγηση βασίζεται σε ηχογραφημένες συνεντεύξεις του ίδιου του Bowie, που λειτουργούν ως οδηγός στη δημιουργική του σκέψη. Από το πώς φτιάχτηκαν οι περσόνες του, όπως ο Aladdin Sane και ο Ziggy Stardust, μέχρι το ενδιαφέρον του για τη μιμική, την πνευματικότητα και τη θεματική της θνητότητας, η έκθεση φωτίζει τα μοτίβα που διαπερνούν όλη την πορεία του.

Το υλικό αντλείται από το προσωπικό του αρχείο, το οποίο αριθμεί περίπου 90.000 αντικείμενα, καθώς και από δημόσιες πηγές. Σκηνικά μοντέλα, χειρόγραφες σημειώσεις και φωτογραφίες «ζωντανεύουν» μέσα από ψηφιακές αναπαραστάσεις, δίνοντας νέα διάσταση στο δημιουργικό του σύμπαν.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε ότι το παιδικό σπίτι του Bowie στο Bromley, στο νότιο Λονδίνο, θα ανακαινιστεί με κόστος περίπου 585.000 ευρώ, ώστε να επανέλθει στην όψη που είχε τη δεκαετία του 1960. Το σπίτι αναμένεται να ανοίξει για το κοινό στα τέλη του 2027, προσθέτοντας ακόμη ένα σημείο αναφοράς στη διαδρομή ενός μοναδικού και αναντικατάστατου καλλιτέχνη.

