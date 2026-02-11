Διάστημα: Σπάνια αστρονομική «παρέλαση» έξι πλανητών τον Φεβρουάριο – Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο στην Αθήνα (photo/videos)

Οι λάτρεις του διαστήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ξεχωριστό θέαμα στο τέλος αυτού του μήνα, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν κοντά ο ένας στον άλλο στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «παρέλαση πλανητών» ή πλανητική ευθυγράμμιση, συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες μπορούν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη NASA. Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές του ουρανού θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα να εμφανίζονται σε κοντινή ευθυγράμμιση στον ουρανό – γεγονός που καθιστά το φαινόμενο σπάνιο, αναφέρει ο Guardian.

Γιατί συμβαίνουν οι πλανητικές «παρελάσεις»;

Συμβαίνουν επειδή οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, γνωστό ως εκλειπτική. Παρότι κάθε πλανήτης κινείται με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετική απόσταση, υπάρχουν στιγμές που αρκετοί από αυτούς φαίνεται να ευθυγραμμίζονται από τη σκοπιά της Γης.

Η ευθυγράμμιση είναι καθαρά οπτικό φαινόμενο, καθώς στην πραγματικότητα οι πλανήτες παραμένουν σε αποστάσεις που κυμαίνονται από εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Έχει συμβεί ξανά;

Ναι. Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, επτά πλανήτες -μεταξύ αυτών ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας- ευθυγραμμίστηκαν σε ένα σπάνιο θέαμα που δεν θα επαναληφθεί μέχρι το 2040.

Την εποχή εκείνη, ο Γκρεγκ Μπράουν, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, δήλωσε στο PA Media: «Ομάδες τριών, τεσσάρων ή ακόμη και πέντε πλανητών που είναι ορατοί δεν είναι ασυνήθιστες και εμφανίζονται τακτικά κάθε χρόνο… Όσο όμως περισσότεροι πλανήτες συμμετέχουν, τόσο περισσότερες προϋποθέσεις πρέπει να συμπέσουν για να είναι ορατοί ταυτόχρονα. Αυτό καθιστά τις πλήρεις παρελάσεις επτά πλανητών αρκετά σπάνιες».

Ποιοι πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι;

Σύμφωνα με τη NASA, οι ευκαιρίες παρατήρησης πολλών πλανητών ταυτόχρονα μπορεί να διαρκέσουν από μερικές εβδομάδες έως και περισσότερο από έναν μήνα, καθώς οι πλανητικές κινήσεις είναι αργές και σταδιακές. Ορισμένοι μπορούν να δουν την ευθυγράμμιση ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως η 28η Φεβρουαρίου ξεχωρίζει επειδή τότε οι πλανήτες θα είναι πιο κοντά μεταξύ τους και αρκετοί θα είναι ορατοί μαζί στον βραδινό ουρανό.

Τέσσερις πλανήτες -ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Δίας- θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, ωστόσο, θα απαιτούν κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς κινούνται στις ψυχρές, απομακρυσμένες περιοχές του ηλιακού συστήματος. Ο Ερμής ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα δύσκολο να εντοπιστεί λόγω της χαμηλής θέσης του κοντά στον ορίζοντα.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να δει κανείς την «παρέλαση»;

Η ιδανική ώρα για την παρατήρηση της ευθυγράμμισης θα είναι περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου, με το Star Walk να προτείνει να κοιτάξει κανείς χαμηλά στον δυτικό ουρανό, ιδανικά με ανεμπόδιστη θέα και καθαρές καιρικές συνθήκες.

Η NASA εξηγεί ότι για να είναι ένας πλανήτης ορατός χωρίς οπτικά βοηθήματα, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μερικές μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, με τις 10 μοίρες ή περισσότερο να θεωρούνται ιδανικές.

«Αυτό είναι κρίσιμο, επειδή η ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο έδαφος μειώνει τη φωτεινότητα των ουράνιων αντικειμένων καθώς αυτά ανατέλλουν ή δύουν», αναφέρει η NASA, προσθέτοντας: «Ακόμη και οι φωτεινοί πλανήτες γίνονται δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν όταν βρίσκονται πολύ χαμηλά, καθώς το φως τους διαχέεται και απορροφάται στη διαδρομή προς το μάτι σας».

Πού μπορεί να παρατηρηθεί η πλανητική παρέλαση;

Η ευθυγράμμιση θα είναι ορατή σε όλο τον κόσμο, ωστόσο, επειδή η 28η Φεβρουαρίου αποτελεί μια μέση ημερομηνία, οι παρατηρητές σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη ενδέχεται να μπορέσουν να δουν το φαινόμενο λίγες ημέρες πριν ή μετά από αυτή.

Σύμφωνα με το Star Walk, η καλύτερη μέρα παρατήρησης του φαινομένου θα είναι στις 25 Φεβρουαρίου στο Σάο Πάολο, στις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και το Τόκιο, την 1η Μαρτίου στο Πεκίνο, το Βερολίνο, το Λονδίνο και τη Μουμπάι και στις 2 Μαρτίου στο Ρέικιαβικ.

