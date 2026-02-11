search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

11.02.2026 10:52

Στρατηγική συμφωνία Aktor – Suez στον τομέα διαχείρισης υδάτων

11.02.2026 10:52
Μνημόνιο Συνεργασίας για μια στρατηγική, ορισμένης διάρκειας, αποκλειστική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων υπέγραψαν η SUEZ INTERNATIONAL και η κατά 100% θυγατρική της AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών υπόκεινται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, στη λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» είναι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού — από την παροχή πόσιμου νερού, έως την επεξεργασία των λυμάτων — με μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στην κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτων και στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού — από την παροχή πόσιμου νερού έως την επεξεργασία των λυμάτων — με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» έχουν διακριτά προφίλ και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ως εταιρείες και ως μέλη των αντίστοιχων Ομίλων τους. Σε μια εποχή που τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθίστανται από τα πιο κρίσιμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών παγκοσμίως, η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» ενώνουν τις δυνάμεις τους συνεργαζόμενες και λειτουργώντας συμπληρωματικά, για να προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα σε υπηρεσίες και έργα που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων με ισχυρό αποτύπωμα βιωσιμότητας, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

