search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 08:45

Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 40χρονου διαρρήκτη – Είχε ανοίξει 10 καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου

11.02.2026 08:45
diarriktis

Στη σύλληψη ενός 40χρονου για διαρρήξεις καταστημάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, χθες (10/2) τα ξημερώματα, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από κληθέντες αστυνομικούς, ο 40χρονος, τη στιγμή που εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των (192,20) ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής (8/2), διέρρηξε δέκα (10) καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός στην εθνική οδό: Μεθυσμένος οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα για 25 χιλιόμετρα – Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα

Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στην Ηγουμενίτσα

Τροχαίο με ανατροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Eγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venizelos_1102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Βενιζέλος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με προανακριτικές και ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

jalla-new
MEDIA

Eurovision 2026 – Κύπρος: Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ μετά τις αντιδράσεις – «Άστους να λαλούν» λέει η Antigoni Buxton (Video)

giorgos_gerardos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος – O ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο

19、ATTO3-2025_LHD_Blue_download_Left-Front-45°_JPG-5000px
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To best-seller SUV της BYD αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερη ισχύ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 11:28
venizelos_1102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Βενιζέλος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με προανακριτικές και ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

jalla-new
MEDIA

Eurovision 2026 – Κύπρος: Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ μετά τις αντιδράσεις – «Άστους να λαλούν» λέει η Antigoni Buxton (Video)

1 / 3