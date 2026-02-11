Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 40χρονου διαρρήκτη – Είχε ανοίξει 10 καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου

Στη σύλληψη ενός 40χρονου για διαρρήξεις καταστημάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, χθες (10/2) τα ξημερώματα, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από κληθέντες αστυνομικούς, ο 40χρονος, τη στιγμή που εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των (192,20) ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής (8/2), διέρρηξε δέκα (10) καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

