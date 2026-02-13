1η έκθεση των Greek Play Mob, στις 13, 14 και 15 Μαρτίου, στο πολιτιστικό κέντρο “Μάνος Λοΐζος” Νίκαια

Η 1η έκθεση των Greek Play Mob είναι γεγονός και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2026, στο πολιτιστικό κέντρο “Μάνος Λοΐζος” που βρίσκεται στην οδό Θηβών 245, στη Νίκαια.

Η GPM (Greekplaymob), σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας και την PLAYMOBIL® hellas σας προσκαλεί να θαυμάσετε από κοντά υπέροχες κατασκευές με μοναδικά υλικά, το μεράκι και το αγαπημένο παιχνίδι Playmobil. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία ανάμεσα σε πάνω από 30 δημιουργίες όπως: αναπαραστάσεις ιστορικών μαχών, Αρχαιοελληνικές κατασκευές, τη μεγαλειώδη πυραμίδα του Φαραώ, την επιστροφή στις κλασικές ιστορίες τρόμου των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90, μία τεράστια πόλη στην άγρια δύση, την ανασκαφή δεινόσαυρου T-REX, τη λεγεώνα των ξένων, την απόβαση στη Νορμανδία, υπέροχες αναπαραστάσεις παραμυθιών και άλλα πολλά!

Όσοι επισκεφθούν την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση, με:

5 μεγάλα σετ Playmobil

10 ετήσιες συνδρομές στο PLAYMOBIL FunPark

Η Greek Play Mob είναι μια ελληνική δημιουργική ομάδα που ενώνει ανθρώπους με αγάπη για τα Playmobil, τη φαντασία και τη συλλογική δημιουργία. Μέσα από θεματικά διοράματα και δράσεις, τα μέλη της μετατρέπουν το παιχνίδι σε τέχνη και αφήγηση, δημιουργώντας ιστορίες που ξυπνούν μνήμες και φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους. Για αυτούς, τα Playmobil είναι μικροί ήρωες γεμάτοι φαντασία.

Η έκθεση της Greek Play Mob ανοίγει τις πόρτες της στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μάνος Λοΐζος» στη Νίκαια (Θηβών 243), στις 13, 14 και 15 Μαρτίου, από 09:30 έως 21:30, με δωρεάν είσοδο και υπαίθριο χώρο στάθμευσης για όλους τους επισκέπτες.

Η Greek Play Mob φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργικότητας, όπου η ομάδα γίνεται παρέα, η ιδέα γίνεται πράξη και το παιχνίδι μετατρέπεται σε εμπειρία.

Greek Play Mob

Μια ομάδα, μια ιδέα, μια απίστευτη παρέα!