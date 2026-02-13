ΣΕΚΠΥ: Θεσμικός σχεδιασμός, ευρωπαϊκές ευκαιρίες και εγχώρια συμμετοχή στο επίκεντρο για τη νέα εποχή της αμυντικής βιομηχανίας

Την ανάγκη στρατηγικού αναπροσανατολισμού και θεσμικής θωράκισης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ευρωπαϊκών ανακατατάξεων, ανέδειξε η ετήσια εκδήλωση του Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα της Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου.

Η εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο, συγκέντρωσε ευρύ φάσμα εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της διπλωματικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των επιμελητηρίων, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο εθνικό παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο.

Την κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής της Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ενώ το φλουρί αντιστοιχούσε φέτος στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρέσβεις, ακόλουθοι άμυνας και διπλωματικοί εκπρόσωποι από περισσότερες από είκοσι χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η παρουσία στελεχών των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, καθώς και εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων και εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.

Έμφαση στη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Δαβάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών τα τελευταία έτη και στη μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού μέσω της «Ατζέντας 2030». Όπως υπογράμμισε, η επόμενη φάση αφορά την ουσιαστική ενσωμάτωση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς και την ενίσχυση της θέσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπούρας χαρακτήρισε το 2025 χρονιά ορόσημο, επισημαίνοντας ότι καθορίστηκε ποσοστό συμμετοχής 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε συμβάσεις με ξένες εταιρείες. Όπως ανέφερε, η ΓΔΑΕΕ έχει ήδη συγκροτήσει ειδική ομάδα παρακολούθησης των συμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης, τόσο στις βασικές συμφωνίες όσο και στα προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης (follow on support).

Η πρόβλεψη αυτή, όπως επισημάνθηκε, αποτυπώνεται πλέον δεσμευτικά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή να τίθεται ως βασική παράμετρος των συμφωνιών.

Παρέμβαση Ροζολή: Θεσμική δομή και στρατηγική συνέχεια

Στον κεντρικό του λόγο, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής ανέδειξε τη μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η άμυνα αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα στρατηγικής, οικονομικής και βιομηχανικής ισχύος.

Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, επενδύοντας σε μια ισχυρή αμυντική και βιομηχανική βάση, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία, τη στρατιωτική κινητικότητα, τις κρίσιμες υποδομές και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πρόταση του Συνδέσμου για σύσταση διακριτής κυβερνητικής δομής – είτε με τη μορφή Γενικής Γραμματείας είτε Υφυπουργείου – με αποκλειστική αρμοδιότητα την αμυντική βιομηχανία, προκειμένου να διασφαλιστεί κεντρικός σχεδιασμός, θεσμική μνήμη και συνέχεια πολιτικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ανθεκτικής και τεχνολογικά ώριμης εγχώριας βιομηχανικής βάσης, ικανής να υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε όλο τον κύκλο ζωής των οπλικών συστημάτων – από την προμήθεια έως τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την ενσωμάτωση κρίσιμων υποσυστημάτων.

Ευρωπαϊκή διάσταση και EDF

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο European Defence Fund (EDF). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έντεκα εταιρείες-μέλη του ΣΕΚΠΥ, καθώς και τρεις φορείς-μέλη του πρώτου αμυντικού cluster της χώρας, του DefencEduNet, συμμετέχουν συνολικά σε δεκαέξι ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στο πλαίσιο του κύκλου προσκλήσεων 2024.

Η συμμετοχή αυτή, όπως τονίστηκε, αφορά κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς και αποτυπώνει την τεχνολογική ωριμότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του εγχώριου οικοσυστήματος. Παράλληλα, η συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα ενισχύει τη διασύνδεση βιομηχανίας και έρευνας, δημιουργώντας τις βάσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομίας εντός της χώρας.

Βιομηχανικές επιστροφές και θεσμικό πλαίσιο

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ επανέλαβε τη θέση του Συνδέσμου υπέρ της θεσμοθέτησης ουσιαστικών βιομηχανικών επιστροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της αξίας των εξοπλιστικών συμβάσεων, με έμφαση όχι σε λογιστικές ρυθμίσεις αλλά σε πραγματικό υποκατασκευαστικό έργο, μεταφορά τεχνογνωσίας, συμμετοχή στη συντήρηση και επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

Χαρακτήρισε τη θεσμοθέτηση του 25% ως θετικό πρώτο βήμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται σαφές, διαφανές και πλήρως νομοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου περί αμυντικών προμηθειών, ώστε η άμυνα να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επένδυση με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Τιμητική διάκριση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΣΕΚΠΥ απένειμε τιμητική διάκριση στον Τάσο Χατζησταματίου, στέλεχος της εταιρείας Barracuda και πρώην αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τη μακρόχρονη προσφορά και τη συμβολή του στις δράσεις του φορέα.

Συνολικά, το μήνυμα που κυριάρχησε στην εκδήλωση ήταν ότι η τρέχουσα συγκυρία, με την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστά κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η αξιοποίησή του, όπως επισημάνθηκε, προϋποθέτει στρατηγική συνέπεια, θεσμική σταθερότητα και στενή συνεργασία Πολιτείας, Ενόπλων Δυνάμεων, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας.

