ΠΑΣΟΚ: ΓΣΕΕ και αλγόριθμος συνεδρίου διχάζουν

Νέα σύννεφα έρχονται πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά το σαββατοκύριακο. Μόλις πήγαν να πάρουν μερικές ανάσες μακριά από την εσωστρέφεια, η υπόθεση Παναγόπουλου έφερε πονοκεφάλους, ενώ παράλληλα συνεδριάζει η ολομέλεια της ΚΟΕΣ με διαφωνίες για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων. Συγκεκριμένα την Κυριακή, την ώρα που θα συνεδριάζουν τα μέλη της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο, θα ψηφίζουν και οι συνδικαλιστές για τους συνέδρους τους στο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Εκεί ουσιαστικά συγκρούονται δύο παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, πρώτη η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου και δεύτερη η παράταξη του Δικτύου υπό τον Γιώργο Μότσιο και τον Γιάννη Μπουλέρο. Η πλευρά του Δικτύου είναι αυτή που υποστηρίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη κόντρα σε αυτή του αιώνιου προέδρου της ΓΣΕΕ, που πλέον ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη.

Ο Παναγόπουλος δεν είναι πρόθυμος να αποστρατευθεί. Το ακριβώς αντίθετο: θα δώσει τη μάχη για να εκλεγεί και κανείς δεν αποκλείει να υπάρξουν ακόμα και μεγάλες εντάσεις, που θα φέρουν συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα ο Παναγόπουλος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με 180 συνδικαλιστές που τον υποστηρίζουν από την ΠΑΣΚΕ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει κανένα βήμα πίσω, ακόμα και αν χρειαστεί να αποχωρήσουν τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ από το κόμμα.

Ο εκβιασμός για αποχωρήσεις

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανιζόταν έτοιμος, πέρα από την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Παναγόπουλου, να δώσει το πράσινο φως για τη δημιουργία άλλης παράταξης, προκειμένου να μην συσχετίζεται καθόλου το κόμμα με τον αιώνιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Μετά την επιστολή της ΠΑΣΚΕ όμως, μέσω της οποίας τα στελέχη της απειλούν ευθέως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θα αποχωρήσουν από το κόμμα, τα δεδομένα άλλαξαν. Μπήκε «φρένο» στην κινητικότητα και ακολούθησε η αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κανείς δεν είναι έτοιμος σε αυτήν τη φάση να πάρει το βάρος και την ευθύνη για την αποχώρηση τόσων συνδικαλιστών σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι η «γραμμή» μένει θολή και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρκούνται στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Παναγόπουλου χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν επιθυμούν να παραιτηθεί και από πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι το πιο πιθανό σενάριο θα είναι να μην υπάρξουν άλλες αποφάσεις, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην πάει το κόμμα σε συνέδριο με ένα ακόμα ρήγμα στο εσωτερικό του.

Πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι;

Άλλωστε στην τελική ευθεία για το συνέδριο δεν είναι και λίγα τα θέματα που προκαλούν πονοκεφάλους.

Ένα από αυτά θα συζητηθεί επίσης την Κυριακή στην ολομέλεια της ΚΟΕΣ, καθώς υπήρξαν αντιπαραθέσεις την Τετάρτη όταν έγινε συνεδρίαση για τα οργανωτικά και είναι το θέμα του τρόπου της εκλογής των συνέδρων. Η πλευρά Ανδρουλάκη είναι βέβαιο ότι θα επιμείνει στην εκλογή τους με βάση τα ποσοστά που έλαβε το ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια στις ευρωεκλογές.

Αυτός ο τρόπος εκλογής των συνέδρων, που ευνοεί περιοχές όπως η Κρήτη, ενισχύει τον Ανδρουλάκη απόλυτα και παράλληλα αποδυναμώνει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου αντλούν τις κύριες δυνάμεις τους από τα αστικά κέντρα, τα οποία με τον «αλγόριθμο» αυτόν θα υποεκπροσωπηθούν στο συνέδριο, σε αντίθεση με την περιφέρεια.

Με αυτές τις συνθήκες θα εξελιχθεί ακόμα μια συνεδρίαση που δύσκολα δεν θα συνοδευτεί από συγκρούσεις. Ειδικά ο Γερουλάνος θα έχει υπό αυτήν τη συνθήκη πολύ μικρότερο αποτύπωμα στο συνέδριο από αυτό που του αναλογεί.

Παπανδρεϊκοί… γκρινιάρηδες

Καθώς επίκειται και η συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ την Παρασκευή, όπου ο Ανδρουλάκης θα συναντήσει ξανά τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, γίνεται προσπάθεια να μην ανοίξουν άλλα μέτωπα στον απόηχο της διεύρυνσης, για την οποία υπάρχουν διαφωνίες. Κάποιοι γκρινιάζουν στο εσωτερικό και για τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, καθώς στην πλειονότητά τους είναι στελέχη που εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ στα «πέτρινα» χρόνια των μνημονίων και πέρασαν στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να επιστρέψουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης, που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, υπογραμμίζει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και θα ανακοινωθούν επίσης περισσότερα από χίλια στελέχη, που θα μπουν ξανά στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα.

Τα δύσκολα ξεκινούν όταν η συζήτηση στρέφεται στους εν ενεργεία πολιτικούς. Η Νίνα Κασιμάτη, που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί κόκκινο πανί για τους παπανδρεϊκούς, ενώ και ο Νικόλας Φαραντούρης, που έχει προσεγγίσει τη Χαριλάου Τρικούπη, αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από πολλά στελέχη του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν στενοί συνεργάτες του Ανδρουλάκη, τις αποφάσεις ειδικά για εν ενεργεία βουλευτές τις λαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν σκοπεύει να μπει σε διαδικασίες face control. «Όσοι θέλουν να συστρατευθούν με το ΠΑΣΟΚ θα βρουν τις πόρτες ανοιχτές» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις πάντως στην ηγετική ομάδα επικρατεί ικανοποίηση γιατί τα στελέχη που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ και δεν ακολούθησαν τον Αλέξη Τσίπρα. Η μάχη στην Κεντροαριστερά, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί το στοίχημα του Ανδρουλάκη, που θέλει να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο κορμός της.

