ΚΚΕ: Μάχη κατά του νομοσχεδίου για τις ΣΣΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

«Λάβρο» είναι το ΚΚΕ κατά του ελεγχόμενου από την οικονομική εισαγγελία προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, της κυβέρνησης και των «αστικών κομμάτων», για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης.

Με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου το ΚΚΕ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που μπαίνει σήμερα στην ολομέλεια καθώς τη λεγόμενη «κοινωνική συμφωνία» των εταίρων με την κυβέρνηση υπέγραψε και ο ελεγχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Την Παρασκευή (13/2) κατά τη δεύτερη μέρα συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου, είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ, στο Σύνταγμα (13.00), με σχετική απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στο πλαίσιο του 33ου Συνεδρίου του και έπειτα από πρόταση της συνδικαλιστικής παράταξης του ΚΚΕ (ΔΑΣ) ενώ στο συλλαλητήριο καλεί και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Σκοπός είναι μεταξύ άλλων το συλλαλητήριο για τις συμβάσεις να ενωθεί με το συλλαλητήριο των αγροτών στις 16.00, επίσης στο Σύνταγμα.

Όσον αφορά τους υψηλούς τόνους στο πλαίσιο της υπόθεσης, το ΚΚΕ εμφανίζεται δικαιωμένο και για τα όσα κατήγγειλε και για την έμφαση όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη του ΠΑΜΕ ως ενός «αντίπαλου δέους» στην «εργοδοτική» ΓΣΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι γνωστή η χρόνια κόντρα του ΚΚΕ με τον «ισόβιο» πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, για τον οποίο, όπως επισημαίνει στις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, είχε πολλάκις προειδοποιήσει. Κοινώς, ένα πελώριο «σας τα λέγαμε» πλανάται πάνω από τον Περισσό τις τελευταίες μέρες, καθώς θυμίζει ότι είχε προβεί σε αλλεπάλληλες καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια κι επομένως κανείς δεν δικαιούται να «πέφτει από τα σύννεφα».

Το ΚΚΕ δεν φείδεται χαρακτηρισμών όσον αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και των περί αυτών μηχανισμών. Μιλά για «συνδικαλιστική μαφία», που λειτουργούσε ως «Δούρειος Ίππος του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα». Κι ακόμα από τον Περισσό καταγγέλλουν ότι αυτά τα προγράμματα κατάρτισης και οι μηχανισμοί που είχαν στηθεί γύρω από αυτά ήταν και το μέσο εξασφάλισης της «μονιμότητας» Παναγόπουλου και των συν αυτώ στην κεφαλή της ΓΣΕΕ.

«Αποκαλύπτεται», λέει ειδικότερα το ΚΚΕ, «ο βρόμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, η στήριξή της σε αντεργατικά μέτρα και η συνδιαλλαγή της με τις εκάστοτε κυβερνήσεις συνδέεται και με ισχυρούς μηχανισμούς εξαγοράς και με τη “φάμπρικα” που είχε στηθεί με τα κονδύλια τα οποία υποτίθεται ότι αφορούν την επιμόρφωση των εργαζομένων, αλλά στην πράξη αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση πλαστών, νόθων συσχετισμών στα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα».

Σε σχέση με τις αποκαλύψεις για τα προγράμματα κατάρτισης, το ΚΚΕ καταγγέλλει επίσης ότι «αυτός ο μηχανισμός δεν ήταν απλώς σε γνώση της κυβέρνησης της Ν.Δ., αλλά τον είχε αναβαθμίσει με τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ, ν. 4921/2022), στον οποίο συμμετέχουν τα ινστιτούτα της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών ενώσεων και στον οποίο τοποθέτησε πρόεδρο τον Γ. Παναγόπουλο».

Κι ακόμα σημειώνει πως «η υλοποίηση των προγραμμάτων γινόταν με υπουργικές αποφάσεις, πολλές φορές με συμμετοχή περιφερειών και δήμων, ενώ ευθύνες έχουν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τόσα χρόνια αυτήν την ηγεσία και τις πρακτικές της».

