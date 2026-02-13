search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.02.2026 13:50

Έρχονται νέα μέτρα για την προσέλκυση νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία

13.02.2026 13:50
marios themistokleous 66- new

Νέα μέτρα για την προσέλκυση νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Αναλυτικά ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο σχεδιασμό μιας νέας δέσμης μέτρων με στόχο την κάλυψη μέρος από τις 20.000  χιλιάδες κενές θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία, η οποία περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων προς τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ συζητείται και η ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

Ειδικότερα ο κ. Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα κάνει περισσότερο ελκυστικό το ΕΣΥ στους νοσηλευτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς πρόκειται για ζήτημα που δεν αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές τόσο στις εργασιακές όσο και στις οικονομικές συνθήκες, καθώς συνεπάγεται αυξημένες αποδοχές αλλά και περισσότερα αναγνωρίσιμα συντάξιμα έτη.

Πρόκειται για αίτημα που θέτει ο κλάδος εδώ και χρόνια, καθώς σήμερα μόνο ένα μέρος των νοσηλευτών έχει ενταχθεί στο σχετικό καθεστώς, ενώ σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να παραμένει εκτός.

 Γιατί βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις

Μια από τις βασικές αιτίες που οι νοσηλευτές «γυρίζουν την πλάτη» στα δημόσια νοσοκομεία και στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, είναι οι χαμηλοί μισθοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής λαμβάνει περίπου 836 ευρώ μηνιαίως, ενώ ο βοηθός νοσηλευτή 736 ευρώ και ο τραυματιοφορέας 684 ευρώ. Παράλληλα ο γιατρός επιμελητής Β αμείβεται με περίπου 1.264 ευρώ τον μήνα.

Την ίδια ώρα στην Κύπρο ένας νοσηλευτής λαμβάνει περίπου 3.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι αποδοχές των γιατρών προσεγγίζουν τα 7.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, ακόμη και με επιπλέον βάρδιες (επτά νυχτερινές, επτά απογευματινές και τρεις αργίες τον μήνα) η πρόσθετη αμοιβή φτάνει μόλις τα 120 ευρώ, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των υγειονομικών.

