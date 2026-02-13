search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.02.2026 12:38

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου στο topontiki.gr για τη γρίπη: «Αυξάνονται οι θάνατοι – Μέσα στις αποκριές το νέο κύμα»

13.02.2026 12:38
gripi_psaropoulou_new

Βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη εποχή του χρόνου όπου οι αναπνευστικές ιώσεις έχουν διασπαρεί σε όλη την κοινότητα τους τελευταίους 2,5 μήνες με τη γρίπη, τον Covid-19 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) να μας δείχνουν τα «δόντια τους».

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα (2-8 Φεβρουαρίου) 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την νόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, παρ’ όλο που η γρίπη σημειώνει μια ελαφριά μείωση.

Ωστόσο πρόκειται για ασθενείς που είχαν νοσήσει πριν από δυο εβδομάδες, όταν η γρίπη ήταν σε μεγάλη άνοδο και δυστυχώς κατέληξαν όπως είπε στο topontiki.gr η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: «Πρόκειται για ασθενείς που είχαν νοσήσει πριν από 15 ημέρες. Η γρίπη θα μας απασχολήσεις έως και τον Μάρτιο αρχές Απρίλιου, γι’ αυτό είναι πολύ βασικό να τηρούμε τα μέτρα προστασίας».

Ο κίνδυνος αυξάνεται με τα αποκριάτικα πάρτι και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Η καθηγήτρια χαρακτηρίζει ανησυχητικό το επόμενο διάστημα καθώς βρισκόμαστε ήδη στις αποκριές και εκατοντάδες άνθρωποι θα βρεθούν στον ίδιο χώρο για να διασκεδάσουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα η κυρία Ψαλτοπούλου εστιάζει ιδιαίτερα στην αύξηση του RSV που ανησυχεί τους ειδικούς κυρίως για τα μικρά παιδιά, τις ευάλωτες ομάδες και τους άνω των 65 ετών. Το μόνο αισιόδοξο είναι τα στοιχεία για τη  λοίμωξη Covid-19 που φαίνεται να είναι σταθερά.

«Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο συνδυασμός των αναπνευστικών ιώσεων και η περίοδος της Αποκριάς θα πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους και όχι εφησυχασμένους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα τη μάσκα όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα» είπε στο topontiki.gr η  Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και συνεχίζει: «Ειδικά ο RSV έχει αυξητικές τάσεις και οδηγεί σε βαριά νόσηση τα παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες καθώς και τους άνω των 65 ετών».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα νεογνά δίνονται έτοιμα αντισώματα στο πλαίσιο της παθητικής ανοσοποίησης όπως μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου: «Είναι βασικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γρυπή, RSV ή Covid και να πάρουν αμέσως αντιϊκά  φάρμακα. Εάν έχουν πυρετό άνω 38 να πάρουν αντιπυρετικά, εάν έχουν δύσπνοια να σπεύσουν στο γιατρό, να μην περιμένουν».

Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν την ανοδική τάση του RSV. Συγκεκριμένα, στο δίκτυο Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 14 από τα 76 δείγματα (18%) βρέθηκαν θετικά για RSV. Αντίστοιχα, στο δίκτυο SARI των νοσοκομείων, 15 από τα 135 δείγματα (11%) ανιχνεύθηκαν θετικά, στοιχείο που δείχνει ότι ο ιός δεν περιορίζεται μόνο σε ήπια περιστατικά, αλλά σχετίζεται και με σοβαρότερες νοσηλείες.

Μέτρα προστασίας

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, συνιστάται η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας με την εμφάνιση συμπτωμάτων, να χορηγηθεί αντιική αγωγή, όπου φυσικά ενδείκνυται. Και φυσικά να εφαρμόζουνε τα σωτήρια μέτρα προστασία όπως:

  • Η χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό,
  • Η τήρηση της αναπνευστικής υγιεινής,
  • Το συχνό πλύσιμο των χεριών
  • Ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι η γρίπη και όλες οι άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις θα είναι μαζί μας έως τις αρχές Απρίλιου, ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Για αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελάσει η Άνοιξη. Οι επόμενοι 2,5 μήνες θα είναι, επίσης, κρίσιμοι.

