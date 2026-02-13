search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:39
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 08:39

Aπό τη Δευτέρα τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τέλος στις «ουρές της ντροπής»

13.02.2026 08:39
farmakeio new

Τέλος τις ουρές της ταλαιπωρίας και της ντροπής για τους ασθενείς που παίρνουν φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από την ερχόμενη Δευτέρα..

Πλέον θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, στο φαρμακείο της γειτονιάς.

Το νέο σύστημα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων,αναμένεται να προσφέρει μια ανάσα ανακούφισης σε χιλιάδες οικογένειες.

Από τον πρώτο μήνα της εφαρμογής του συστήματος θα εξυπηρετηθούν περίπου 23.000 συνταγές, ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 ο αριθμός αυτός να εκτιναχθεί στις 66.000 συνταγές μηνιαίως.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε πώς υπήρχε διαχρονική ανάγκη γι’ αυτήν την μεταρρύθμιση:

«Η πρώτη φορά που μίλησα για την ανάγκη τα ιδιωτικά φαρμακεία να παρέχουν ΦΥΚ ήταν το 2013. Σήμερα, το 2026, είμαι ο υπουργός που τελικά το εγκαινιάζει.

Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε οριστικά το ζήτημα με τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και την ταλαιπωρία των ασθενών.

Δεν καταργούμε τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά δίνουμε στον ασθενή την επιλογή να εξυπηρετηθεί δίπλα στο σπίτι του»

Ποιοι ασθενείς θα εξυπηρετηθούν πρώτοι

Η αρχή γίνεται με τις κατηγορίες που δοκιμάζονται περισσότερο. Οι ογκολογικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση είναι οι πρώτοι που θα δουν τη θεραπεία τους να τους περιμένει στο ράφι του φαρμακείου.

Η λίστα, ωστόσο, είναι δυναμική.

Σύντομα το μέτρο θα επεκταθεί στους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, ηπατίτιδες και σπάνιες μεταβολικές παθήσεις,

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, τόνισε πώς ο κλάδος των φαρμακοποιών παρέχει επιστημονική εγγύηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Σκοπός μας είναι ο κόσμος να λαμβάνει το ιδιαίτερο αυτό φάρμακο «δια χειρός φαρμακοποιού», κάτι που προσφέρει ασφάλεια και ουσιαστική εξυπηρέτηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πιστεύουμε και ευελπιστούμε πως σε ένα χρονικό διάστημα ενός ή δύο χρόνων, τις 66.000 συνταγές θα τις κάνουμε 167.000, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών», σημείωσε.

Οι 43 δραστικές ουσίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς

Η διάθεση ξεκινά τις παρακάτω ατηγορίες φαρμάκων:

  • Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Σκευάσματα όπως Teriflunomide, Fingolimod, Dimethyl Fumarate, Ozanimod και Siponimod.
  • Ογκολογικές Παθήσεις: Κρίσιμες θεραπείες όπως Imatinib, Capecitabine, Gefitinib, Erlotinib, Sunitinib και Temozolomide.
  • Αυτοάνοσα & Ρευματοειδή: Βιολογικοί παράγοντες όπως Adalimumab, Etanercept και Infliximab.
  • Λοιμώξεις & Αναπνευστικά: Φάρμακα για την ηπατίτιδα (Tenofovir, Entecavir) και μονοκλωνικά αντισώματα για το σοβαρό άσθμα (Omalizumab, Mepolizumab).

Τα φάρμακα για την ηπατίτιδα Β και D, καθώς και αυτά για τη θεραπεία του άσθματος, θα αρχίσουν να εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα. Σπάσχουν από σοβαρές παθήσεις», τόνισε.

Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα και τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Η διαδικασία που προβλέπεται για τους πολίτες είναι απλή και είναι η εξής:

  • κατά τη συνταγογράφηση της συνταγής με ΦΥΚ από τον ιατρό, ο ασθενής θα ενημερώνεται μέσω μηνύματος που θα εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΥΚΑ) και θα εκτυπώνεται πάνω στη συνταγή για τη δυνατότητα διάθεσής του εντελώς δωρεάν από το ιδιωτικό φαρμακείο.

Οι συνταγές πρέπει να αναγράφουν μόνο φάρμακα που μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο τρόπο και έναν κωδικό ΕΟΦ κάθε φορά για να επιλέξει ο ασθενής τη λήψη φαρμάκων μέσω ιδιωτικού φαρμακείου θα πρέπει να εισέλθει στην «Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του.

  • για τη βοήθεια των ασθενών θα υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης του φαρμακείου με στοιχεία όπως όνομα φαρμακείου, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο
  • στην εφαρμογή θα υπάρχει λίστα με όλα τα φαρμακεία – μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εκτός από εκείνα που έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους.
  • κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης και ιστορικού). Ο ασθενής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος ο δικαιούχος περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία.

Παράδοση και παραλαβή

Τα φάρμακα αποστέλλονται από τον ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο μέσω φαρμακευτικών εταιρειών ή της πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων και των φαρμακαποθηκών. Ο συνολικός χρόνος από την έγκριση μέχρι την παραλαβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή τη νόμιμηεξουσιοδότηση, διασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, ενώ έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.

