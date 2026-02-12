Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: «Τα Κέντρα Υγείας πρέπει να λειτουργούν 24ωρες και να ενισχυθούν με προσωπικό»

Τον κομβικό ρόλο των Κέντρων Υγείας στην αποσυμπίεση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων, από τα χιλιάδες περιστατικά πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, αναδεικνύει ο Νικόλαος Πλατανησιώτης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ).

Οι γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια έχουν προτείνει τη λειτουργία των Πολυδύναμων Κέντρων Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και των γειτονικών δήμων σε 24ωρη λειτουργία.

«Πρέπει να διαθέτουν ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, σύγχρονα εργαστήρια, ακτινολογικό και κάθε απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΠ κ. Πλατανησιώτης στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Πειραιά και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο Γαβρίλη, τον οποίο συνόδευαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τάκης Βουτυράκος και Χρήστος Φωτιάδης.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των ΤΕΠ από περιστατικά χαμηλής και μέσης σοβαρότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση άλλων επειγόντων, πιο δύσκολων περιστατικών.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς πιστεύει και εργάζεται για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη όσο πιο κοντά γίνεται στην κατοικία του, αλλά και για την αξιοπρεπή επιτέλεση του ιατρικού καθήκοντος και του συνοδευτικού λειτουργήματος της περίθαλψης. Η συγκυρία είναι ιδανική και επιτρέπει την ανακαίνιση των υποδομών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη διάθεση της Κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό», τόνισε ο κ. Πλατανισιώτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς η κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στον Δήμο Πειραιά με επίκεντρο τη λειτουργία και τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην ευρύτερη ζώνη, καθώς και τις δράσεις προληπτικής ιατρικής που έχουν ήδη υλοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζονται.

Ο πρόεδρος του ΙΣΠ κ. Πλατανησιώτης επεσήμανε την επιτυχία που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο με τη δράση για τον Μη Επεμβατικό Έλεγχο Ήπατος στον Πειραιά και το Πέραμα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον ΙΣΠ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασθενών Ήπατος (ELPA).

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό να καταστούν επικουρικές δομές προς τα νοσοκομεία ώστε να αποσυμφορηθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και να υπάρξει αρτιότερη φροντίδα στους πολίτες αναλόγως με τη βαρύτητα των περιστατικών.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, ο κ. Γιώργος Γαβρίλης κατέγραψε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και τόνισε ότι σύντομα θα ζητήσει νέο ενημερωτικό ραντεβού. Ο κ. Τάκης Βουτυράκος εξέφρασε την άποψη πως πρέπει να ενταθούν οι πρωτοβουλίες για την προληπτική ιατρική που αφορά στα ψυχικά νοσήματα, τα Άτομα με Αναπηρία και με Αυτισμό. Ο κ. Χρήστος Φωτιάδης σημείωσε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις αλληλεγγύης των πολιτών και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Διαβάστε επίσης:

Εκατοντάδες παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες

ΠΙΣ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προκήρυξη θέσεων εργασίας

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές