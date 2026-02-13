Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;

Μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν παγωμένο ώμο διατρέχουν τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2 σε σχέση με τα άτομα χωρίς την νόσο. Το ίδιο ισχύει και για όσους βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του προδιαβήτη, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες. Επίσης, είναι πιθανότερο να έχουν χειρότερη πορεία και γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα και να λαμβάνουν πιο εντατική φροντίδα, αφού ο πόνος και η έλλειψη λειτουργικότητας μπορεί να επιμείνουν, καθιστώντας τον παγωμένο ώμο ένα χρόνιο πρόβλημα.

«Ο παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτιδα είναι μια πάθηση που επηρεάζει συχνά την άρθρωση αυτή, συνήθως στην 4η έως 6η δεκαετία της ζωής. Στον γενικό πληθυσμό η συχνότητα εμφάνισής του κυμαίνεται μεταξύ 2%-5%, αν και η μεταβλητότητα των διαγνωστικών κριτηρίων δεν επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση.

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να την αναπτύξουν από τους άνδρες. Στο 6% έως 17% πλήττει και στον ετερόπλευρο ώμο, συνήθως εντός 5 ετών από την ανάρρωση του ώμου που την παρουσίασε αρχικά.

Προκαλείται από την εμφάνιση φλεγμονής στον αρθρικό θύλακα, η οποία οδηγεί σε οίδημα και απώλεια των αρθρικών υγρών. Δημιουργεί συμφύσεις, με συνέπεια την εμφάνιση έντονου πόνου στο άνω μέρος του βραχίονα και στον ώμο, ο οποίος αναπτύσσεται και επιδεινώνεται σταδιακά, και δυσκαμψίας που περιορίζει την κινητικότητα της άρθρωσης», εξηγεί ο δρ Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και υπεύθυνος των τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Οι αίτιες και οι μελέτες

Αν και η ακριβής αιτιολογία εμφάνισης της πάθησης παραμένει ασαφής, έχουν βρεθεί διάφοροι παράγοντες, όπως τραύμα, δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταβολικοί παράγοντες και άλλες μυοσκελετικές παθήσεις. Η έρευνα αποκάλυψε ότι υψηλό ποσοστό ανθρώπων με παγωμένο ώμο είναι διαβητικοί.

Γιατί όμως ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί παγωμένο ώμο;

«Οι δύο επικρατέστεροι λόγοι είναι είτε επειδή η υπεργλυκαιμία προάγει τη γλυκοζυλίωση των ιστών του θύλακα, με αποτέλεσμα τη διασύνδεση κολλαγόνου (δεσμοί μεταξύ των ινών κολλαγόνου), η οποία θα εξηγούσε την παρατηρούμενη ίνωση του θύλακα στον παγωμένο ώμο, είτε επειδή η φλεγμονή που προκαλεί ο διαβήτης ξεκινά τη φλεγμονώδη-ινωτική διαδικασία που αποτελεί τη βάση της παθογένεσης του παγωμένου ώμου.» εξηγεί ο γιατρός.

Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η φλεγμονή που σχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο, όχι μόνο με τον διαβήτη τύπου 2, θα μπορούσε να ξεκινήσει την ανάπτυξη του παγωμένου ώμου, αφού και άλλες διαταραχές του συνδρόμου (υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, παχυσαρκία) απαντώνται πολύ συχνά στα άτομα με παγωμένο ώμο.

Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο BMC Musculoskeletal Disorders επιχείρησε να το εξετάσει. Περιλήφθηκαν 43.977 άτομα που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 και 43.977 άτομα χωρίς διαβήτη, με στόχο να βρεθεί εάν υπάρχει βάση στην άποψη ότι η φλεγμονή που σχετίζεται με τον διαβήτη τύπου 2 και άλλους μεταβολικούς παράγοντες προδιαθέτει για την ανάπτυξη παγωμένου ώμου.

Τα ευρήματα

Μετά από παρακολούθηση των διαβητικών για 8,2 έτη και 9,1 έτη των μη διαβητικών συμμετεχόντων, κατά μέσο όρο, διαπιστώθηκε ότι ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να είναι αιτία του παγωμένου ώμου, αλλά δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι σχετίζεται και με άλλους μεταβολικούς παράγοντες.

Το 30% των ατόμων με παγωμένο ώμο είναι διαβητικοί. Μεταξύ των διαβητικών, η συχνότητα εμφάνισης του παγωμένου ώμου έχει εκτιμηθεί στο 13,4%. Με αυτά τα υψηλά ποσοστά και της αύξησης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα αίτια εμφάνισής του, καθώς και εάν και γιατί η πορεία διαφέρει από εκείνη των ατόμων χωρίς διαβήτη, προκειμένου να διαχειριστούμε την πάθησή τους αποτελεσματικότερα. Η έρευνα συνεχίζεται και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα απαντήσεις.

«Δεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων που έχει ο παγωμένος ώμος στην ποιότητα ζωής, η εμφάνιση πόνου στην άρθρωση θα πρέπει να κινητοποιεί αμέσως τα άτομα με προδιαβήτη και διαβήτη, όπως και όσους δεν πάσχουν από αυτές τις νόσους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οφείλεται σε παγωμένο ώμο. Γιατί η έγκαιρη παρέμβαση από έναν εξειδικευμένο στις παθήσεις του ώμου ορθοπαιδικό μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων», καταλήγει ο δρ Πάντος.

