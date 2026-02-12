search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 19:28
12.02.2026 18:38

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για την γρίπη: 15 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, 13 άτομα σε ΜΕΘ

12.02.2026 18:38
Ανησυχητικά είναι τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη γρίπη, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 15 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Φεβρουαρίου, σημαντική αύξηση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για RSV στην κοινότητα. Σταθερή εικόνα παρουσιάζει η λοίμωξη COVID-19 και πτωτική τάση καταγράφει η θετικότητα για γρίπη.

 Στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

 Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

 Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 101 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=108). Καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση την τελευταία εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (360 νέες εισαγωγές έναντι 597 την εβδομάδα 04/2026). Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει ανοδική τάση, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

