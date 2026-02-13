search
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

13.02.2026 09:52

Γιατί τα κατοικίδιά μας φοβούνται όταν φτερνιζόμαστε;

13.02.2026 09:52
Όσοι έχουν κατοικίδια θα έχουν ζήσει τη στιγμή που ενώ οι ίδιοι φτερνίζονται, η γάτα ή ο σκύλος τους… εξαφανίζονται από τον χώρο.

Η αντίδραση των κατοικιδίων στο φτέρνισμα έχει να κάνει κυρίως με το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Και ο κόσμος τους είναι πολύ πιο «ηχητικός» από τον δικό μας.

Το φτέρνισμα είναι πιο δυνατό απ’ όσο νομίζουμε

Τα σκυλιά και οι γάτες έχουν πολύ πιο ευαίσθητη ακοή από τον άνθρωπο. Αντιλαμβάνονται υψηλότερες συχνότητες και μικρές ηχητικές διακυμάνσεις που εμείς αγνοούμε. Ένα ανθρώπινο φτέρνισμα, που για εμάς είναι απλώς μια απότομη εκτόνωση, για εκείνα μπορεί να μοιάζει με ξαφνική έκρηξη.

Και δεν είναι μόνο η ένταση. Είναι και ο αιφνιδιασμός από τον ήχο. Δεν υπάρχει σταθερό μοτίβο. Δεν μπορούν να το προβλέψουν. Ο εγκέφαλος ενός ζώου είναι προγραμματισμένος να αντιδρά άμεσα σε απρόβλεπτους δυνατούς θορύβους, γιατί στη φύση αυτοί συχνά σήμαιναν κίνδυνο.

Η γλώσσα του σώματός μας αλλάζει απότομα

Πριν και κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος, το σώμα μας κάνει απότομες κινήσεις. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή, κάνουμε συχνά σύσπαση, τιναζόμαστε μπροστά. Για εμάς είναι μηχανικό. Για ένα ζώο που «διαβάζει» συνεχώς τη στάση και τις εκφράσεις μας, αυτή η ξαφνική αλλαγή μπορεί να σημαίνει συναγερμό.

Οι σκύλοι ειδικά είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στις μικροαλλαγές της συμπεριφοράς μας. Αν συνδυαστεί ο δυνατός ήχος με μια έντονη κίνηση, μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα η αντίδραση φυγής ή εγρήγορσης.

Δεν φοβούνται πάντα, μερικές φορές ανησυχούν

Κάποιοι σκύλοι δεν απομακρύνονται. Αντίθετα, έρχονται κοντά, σε κοιτάζουν έντονα ή γαβγίζουν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα φόβο. Μπορεί να προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη ή να ελέγξουν αν είσαι καλά.

Οι γάτες, από την άλλη, συνήθως προτιμούν την απομάκρυνση. Είναι ζώα που βασίζονται πολύ στη σταθερότητα του περιβάλλοντος. Κάθε απότομη διακοπή της ηρεμίας μπορεί να τις ξαφνιάσει.

Ο ρόλος του άγχους και της ιδιοσυγκρασίας

Δεν αντιδρούν όλα τα ζώα το ίδιο. Ένα κατοικίδιο με γενικότερη ευαισθησία σε θορύβους, όπως βροντές ή πυροτεχνήματα, είναι πιο πιθανό να τρομάζει και με το φτέρνισμα.

Αν όμως η αντίδραση είναι υπερβολική, με έντονο τρέμουλο, απόκρυψη για ώρα ή σημάδια πανικού, ίσως υπάρχει γενικευμένο άγχος που αξίζει να αξιολογηθεί από κτηνίατρο ή σύμβουλο συμπεριφοράς.

