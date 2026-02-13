Ύδρα σαν… Χόλιγουντ: Από τη Σοφία Λόρεν στον Μπραντ Πιτ – «Παντόφλα» με εξοπλισμό και εκατοντάδες άτομα καταφθάνουν για τα γυρίσματα

Ένα πλοίο τύπου παντόφλα πλησιάζει την προβλήτα στο λιμάνι της Ύδρας θυμίζοντας άλλες εποχές. Το πλοίο φορτωμένο με τεχνικό εξοπλισμό, κιβώτια και μηχανήματα κινηματογράφησης, μεταφέρει τα πρώτα «κομμάτια» μιας μεγάλης παραγωγής που ετοιμάζεται να μεταμορφώσει το νησί σε κινηματογραφικό πλατό. Δεν ήταν μια συνηθισμένη άφιξη εφοδίων, αλλά το πρώτο χειροπιαστό σημάδι ότι το Χόλιγουντ επιστρέφει δυναμικά στον Αργοσαρωνικό, αυτή τη φορά με τον Μπραντ Πιτ.

Η διεθνής παραγωγή της ταινίας The Riders επέλεξε την Ύδρα για βασικό σκηνικό των γυρισμάτων της και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα συνεργεία αναμένεται να εγκατασταθούν στο νησί από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι αρχές Μαρτίου, φέρνοντας μαζί τους εκατοντάδες ανθρώπους, ηθοποιούς, τεχνικούς, βοηθητικό προσωπικό και βαριά υλικοτεχνική υποδομή. Ήδη η μεταφορά εξοπλισμού δια θαλάσσης δείχνει το μέγεθος της επιχείρησης, με την καθημερινότητα του νησιού να αποκτά ρυθμούς… κινηματογραφικής παραγωγής.

Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον και σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Έντουαρντ Μπέργκερ, είναι ένα έντονο ανθρώπινο δράμα. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συζύγου του και ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ευρωπαϊκά τοπία, με την αυθεντική αρχιτεκτονική και το ανεπιτήδευτο φως της Ύδρας να προσφέρουν το ιδανικό φυσικό σκηνικό. Τα στενά καλντερίμια, τα πέτρινα αρχοντικά, το λιμάνι χωρίς αυτοκίνητα και η αίσθηση μιας άλλης εποχής είναι ακριβώς το «κινηματογραφικό υλικό» που αναζητούσε η παραγωγή.

Τον ενθουσιασμό της τοπικής κοινωνίας αποτυπώνει ξεκάθαρα και ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957 με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας», λέει στο topontiki ο κ. Κουκουδάκης και προσθέτει: «Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο. Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό».

Η αναφορά του δεν είναι τυχαία. Το 1957, Το παιδί και το δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν έγραψε ιστορία ως η πρώτη μεγάλη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Η Ύδρα έγινε τότε διεθνές σκηνικό, οι εικόνες της ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και το νησί μπήκε οριστικά στον κινηματογραφικό χάρτη. Σχεδόν εβδομήντα χρόνια μετά, η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται.

