Κατολισθήσεις σε Ζάκυνθο και Κατάκολο: Φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια – Εκκενώθηκαν κατοικίες (Video)

Επικίνδυνη κατολίσθηση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Ζάκυνθο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές.

Σύμφωνα με το Imerazante.gr, μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε σε κατοικίες της περιοχής. Τα φερτά υλικά εισέβαλαν μέσα σε ένα σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ επλήγη και δεύτερη κατοικία. Για προληπτικούς λόγους, οι ένοικοι των δύο σπιτιών απομακρύνθηκαν άμεσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα σκυλάκι καταπλακώθηκε από τα χώματα. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα. Οι διασώστες πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού ανθρώπου κάτω από τα φερτά υλικά.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι των μηχανικών για την κατολίσθηση βράχου στο Κατάκολο

Την ίδια ώρα ένας τεράστιος βράχος, στο μέγεθος ενός μικρού φορτηγού, αποτελεί κίνδυνο για σπίτια στο βουνό του Κατακόλου αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου.

Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου και αποκολλήθηκε βράχος. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος.

Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Για δυσεπίλυτο πρόβλημα, έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, υποστηρίζοντας στο patrisnews πως πρόκειται για μια “αδιέξοδη” κατάσταση, δεδομένου ότι το έδαφος στο βουνό του Κατακόλου είναι αργιλώδες και εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων σχηματίζονται “φιλμ νερού” και “γλιστράει”. “Τα εδάφη έχουν κορεστεί. Αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για πρόβλημα, όχι καινούργιο αλλά παλιό καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές. Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…”.

Διαβάστε επίσης:

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις – Ετοιμάζουν υποδοχή για τους αγρότες (Photos)