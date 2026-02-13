search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 13:52

Πεσκόφ για Ουκρανικό: «Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με το Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα»

13.02.2026 13:52
peskov

Την έναρξη νέου κύκλου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (13/2), το Κρεμλίνο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τον τόπο διεξαγωγής του.

«Υπάρχει συμφωνία για να πραγματοποιηθεί, πράγματι, την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και τις ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο Reuters, ότι Aμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν μια τριμερή συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαϊάμι. Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών είχαν διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον διαπραγματεύονται για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος δε θα σταματήσει, αλλά πως είναι απίθανο να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Νότια Καρολίνα: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε κοιτώνα πανεπιστημίου

Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Συζητήσεις για έναν κόσμο «υπό διάλυση» – Τι θα πει ο Ρούμπιο ένα χρόνο μετά την ομιλία σοκ του Βανς

Κίνα: Σκάφος συγκρούστηκε με φάλαινα και την τραυμάτισε (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
Χωρίς κατηγορία

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

STOURNARAS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: «Ευτυχώς για τη χώρα τον διαψεύσαμε και τα καταφέραμε» – «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:41
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

1 / 3