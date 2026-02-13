Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

Απίστευτες εικόνες καταγράψε πολίτης στη Λεωφόρο Σχιστού, όπου ένας οδηγός κινήθηκε με έναν άκρως επικίνδυνο τρόπο προκειμένου να αποφύγει την κίνηση που υπήρχει στο τέλος της για αυτούς που κινούνταν προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μηχανής, το επίμαχο αυτοκίνητο κινήθηκε για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στα σχόλια μάλιστα της ανάρτησης στο TikTok οι χρήστες αναφέρουν ότι αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για χρόνια από τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού.

