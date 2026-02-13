Βίντεο: Η στιγμή που δύο πλοία του αμερικανικού ναυτικού συγκρούονται κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής

Σε βίντεο κατεγράφη η σύγκρουση δύο πλοίων του αμερικανικού ναυτικού κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, 11/2, με ένα πολεμικό πλοίο να συγκρούεται με ένα πλοίο ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με το BBC, από τη σύγκρουση δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

WILD FOOTAGE 🔴



Clear footage shows the collision between USS Truxtun and USNS Supply. pic.twitter.com/eOGw688UdV — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2026

Όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίς, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ, η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα που τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανεφοδιασμού στη θάλασσα.

Μετά το περιστατικό, και τα δύο πλοία συνέχισαν να πλέουν με ασφάλεια, ενώ υπέστησαν κάποιες ζημιές.

Σε εξέλιξη έρευνα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αντιτορπιλικό USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για μια προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply βρισκόταν ήδη σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν ανέφερε τα αίτια της σύγκρουσης και δήλωσε ότι το συμβάν βρίσκεται υπό έρευνα.

Την ίδια ώρα, η ακριβής τοποθεσία της σύγκρουσης μεταξύ του αντιτορπιλικού USS Truxtun Arleigh Burke και του USNS Supply δεν έχει γίνει γνωστή.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σε πρόσφατη αποστολή της SOUTHCOM στον ανατολικό Ειρηνικό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πλήγμα σε σκάφος που χαρακτηρίστηκε ως «ναρκο-σκάφος» από τις αμερικανικές Αρχές, σύμφωνα με αναφορές διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.

