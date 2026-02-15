search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 18:18
LIFESTYLE

15.02.2026 16:40

Χρηστίδου για Λιάγκα: «"Ψωνίζει" πολύ από την εκπομπή μας – Προσπάθησε και άλλα άτομα και δεν τα κατάφερε»

15.02.2026 16:40
sissi-christidou-new

Την προσθήκη του πρώην συνεργάτη της, Γρηγόρη Μελά, στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι». Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε πως στο παρελθόν ο Γιώργος Λιάγκας ήθελε κι άλλους συνεργάτες της στην ομάδα του.

«Θα είναι ο Γρηγόρης Μελάς από την Δευτέρα στο Πρωινό και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή αρχή. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Θα τον βλέπουμε.

Η αλήθεια είναι ότι “ψωνίζει” πάρα πολύ από την εκπομπή μας. Κι άτομα που δεν τα ξέρετε. Μην κοιτάτε αυτά που έχετε μάθει. Έχετε μάθει όσα φαίνονται. Άλλα δεν τα έχετε μάθει κι άλλα έχει προσπαθήσει και δεν τα έχει καταφέρει. Είμαστε η αγαπημένη του εκπομπή, είναι φανερό», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

