Παναθηναϊκός AKTOR: Η αντίδραση του Αταμάν μετά την ήττα-σοκ από τον Κολοσσό και τα οργισμένα stories του Γιαννακόπουλου

Η ήττα του μπασκετικού Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου ολοκληρώθηκε εν μέσω αποδοκιμασιών από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, ενώ ο Εργκίν Αταμάν πήγε αμίλητος προς τ’ αποδυτήρια. Με τη σειρά του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να σχολιάσει την κατάσταση με δυο stories στα social media.

Ο Τούρκος τεχνικός απέφυγε να προχωρήσει σε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και οδηγήθηκε αμίλητος προς τ’ αποδυτήρια, για να μπορέσει με τη σειρά του να ηρεμήσει.

Μάλιστα, άργησε μια ολόκληρη ώρα να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου αφού έμεινε στα αποδυτήρια με τους συνεργάτες του για να αναλύσουν τι πηγαίνει στραβά στην ομάδα. Όταν τελικά πήγε στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε αρχικά πως η ομάδα του ήταν φανερή κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια που έγινε στο ματς με την Φενερμπαχτσέ και όταν «ξύπνησε» δεν απέφυγε τα λάθη για να φτάσει στη νίκη.

Από τη μεριά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε όπως συνηθίζει μέσω ενός story στο Instagram που έγραφε απλά: «Τι αμαρτίες πληρώνω;».

Για να ακολουθήσει ένα εκτενέστερο story με αινιγματικό περιεχόμενο, το οποίο είχε ως εξής:

«Συμφωνώ απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει προστασία για τους παίκτες… η οικογένειά μου κι εγώ το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουμε. Ότι σεβόμαστε κάθε εργαζόμενο.

Αλλά η EuroLeague δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες; Όταν οι παίκτες ή οι προπονητές δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα; Ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση».

Σε κάθε περίπτωση, η κρίση στον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη, ο διοικητικός του ηγέτης ψάχνει τρόπο να την διαχειριστεί και καμία εξέλιξη τις επόμενες μέρες δεν θα προξενήσει έκπληξη…

