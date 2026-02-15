Στίβος: Αθωώθηκε δικαστικά ο Γκελαούζος για την υπόθεση ντόπινγκ

Ο μαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Γκελαούζος αθωώθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια για την υπόθεση ντόπινγκ που τον έχει αφήσει εκτός στίβου από τα τέλη του 2022.

Ο 35χρονος δρομέας, ένας απ’ τους καλύτερους Έλληνες μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών, ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθώνιου, δικαιώθηκε τρία χρόνια αργότερα και έκανε μια ανάρτηση γνωστοποιώντας την απόφασηκαι παράλληλα προαναγγέλοντας νομικές ενέργειες «για την αποκατάσταση του ονόματός» του, λόγω της πρόωρης δημοσιοποίησης προσωπικών του στοιχείων και μη τήρησης του πρωτοκόλλου της διαδικασίας.

Η ανάρτηση του Γκελαούζου

«Η αλήθεια δεν βιάζεται. Στις 26/01/2026 εκδικάστηκε η ποινική υπόθεση που με αφορούσε σχετικά με το αντικανονικό δείγμα της 20/10/2022. Το Δικαστήριο, μετά την πλήρη αξιολόγηση της δικογραφίας και των πραγματογνωμοσυνών, με κήρυξε ΑΘΩΟ, υιοθετώντας τη σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα.

Για περισσότερα από τρία χρόνια επέλεξα να μη τοποθετηθώ δημόσια, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική διαδικασία. Περίμενα να μιλήσουν τα στοιχεία και όχι οι εντυπώσεις. Η απόφαση του ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί πλέον δικαστική κρίση επί των πραγματικών περιστατικών και αναμένω ότι η αξιολόγηση από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα θα πραγματοποιηθεί με θεσμική συνέπεια και σε συμφωνία με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργείται αναντιστοιχία μεταξύ της δικαστικής κρίσης και της πειθαρχικής μεταχείρισής μου, την οποία θα αντιμετωπίσω με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Παράλληλα, θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου για την πλήρη αποκατάσταση του ονόματός μου, ιδίως ως προς τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής μου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την κοινοποίηση του ευρήματος, καθώς και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε θεσμικής διαδικασίας, κατά το οποίο παρουσιάστηκα ονομαστικά και με φωτογραφικό υλικό. Η δημοσιοποίηση αυτή αφορούσε πληροφορία προερχόμενη από φάκελο ιατρικού περιεχομένου και εμπιστευτικού χαρακτήρα («confidential»), γεγονός που θατεθεί αρμοδίως προς διερεύνηση.

Τα σχετικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες και να αποκατασταθεί πλήρως η προσωπικότητα, η υπόληψη και η επαγγελματική μου πορεία, καθώς και να αποζημιωθεί η ηθική βλάβη που υπέστην. Από την πλευρά μου θα συνεχίσω να ενεργώ θεσμικά και με σεβασμό στις διαδικασίες, με μοναδικό στόχο την πλήρη και οριστική αποκατάσταση της αλήθειας και της αθλητικής μου ιδιότητας.

Σκοπός της τοποθέτησής μου δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η ανάδειξη μιας πραγματικότητας που αφορά συνολικά τον χώρο του αθλητισμού. Η δημόσια έκθεση πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει βαρύ πλήγμα όχι μόνο στην καριέρα αλλά και στην προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ αναγκαία την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας και της θεσμικής προστασίας μέχρι την οριστική κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Παρά τη δοκιμασία αυτών των ετών, δεν έπαψα ποτέ να θεωρώ τον εαυτό μου αθλητή. Ο αθλητισμός υπήρξε και παραμένει η καθημερινότητά μου και ο φυσικός μου χώρος. Επιθυμία μου είναι να επιστρέψω στον αγωνιστικό χώρο και να συνεχίσω την πορεία μου με σεβασμό στους κανονισμούς και στις αξίες που υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια. Ο χρόνος που πέρασε δεν αναπληρώνεται. Η αλήθεια όμως αποκαθίσταται και πλέον έχει καταγραφεί με δικαστική απόφαση.

