Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε την έκπληξη της χρονιάς στην φετινή GBL καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού μέσα στο Telekom Center Athens με 97-102. Μάλιστα, η ομάδα της Ρόδου βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 13 πόντους.
O Κολοσσός ήταν μαγικός από την περιφέρεια, σουτάροντας με 15/30 τρίποντα (50%), με ορισμένα εξ αυτών να είναι σε καθοριστικό σημείο. 24 ασίστ απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού για 14 λάθη οι Ροδίτες. Στο 20-15 η αντιστοιχία των «πράσινων».
Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λυκογιάννη ήταν οι Τέβιν Μακ με 19 πόντους (6/8 τριπ.), που αποβλήθηκε μάλιστα στα τέλη της τρίτης περιόδου, και Ντέιβιντ Νικολς με 17 (8 ασ.). Στους 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (8/11 διπ., 12 ριμπ.) και στους 14 ο Κιόντρε Κένεντι (3/3 διπ., 2/4 τριπ.). Στους 12 ο Τσέισον Ραντλ (2/4 τριπ., 7 ασ.) και στους 10 ο Νταν Ακίν.
Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 19 πόντους (4/6 διπ., 8/9 βολές), με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει άλλους 15 (3/8 τριπ.). Στους 12 ο Ρίσον Χολμς (5/9 διπ., 8 ριμπ.) και στους 11 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Κολοσσός σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στο +12 (68-80) που στο 36′ έγινε 78-90, με τους «πράσινους» με σερί 4-0 και 2/2 βολές του Όσμαν (17π.) να μειώνει σε 82-90. Ο Παναθηναϊκός πήγε για την μεγάλη ανατροπή μειώνοντας σε 91-92, με τον Νίκολς στο 1:38 για τη λήξη να απαντά για το 91-94. Ο Ναν (15π.) στο 1:09 με τρίποντο ισοφάρισε σε 94-94, με τον Κένεντι (10π.) στα 54″ να απαντά για το 94-97 και τον Σορτς στα 48″ αστοχεί. Ο Ραντλ αστόχησε σε τρίποντο στα 29″, όμως ο Κένεντι έκλεψε την μπάλα από τον Ναν και στα 23″ πήγε τον Κολοσσό στο +5 (94-99). Ο Νίκολς έκλεψε την μπάλα και πάλι από τον Γκραντ, με τον Πετρόπουλο στα 13″ να κάνει το 94-100 με 1/2 βολές. Ο Γκραντ με τρίποντο μείωσε σε 97-100 στα 7″, με τον Κένεντι με 2/2 βολές να γράφει το τελικό 97-102.
Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102
