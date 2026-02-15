search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 19:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 18:17

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

15.02.2026 18:17
paoKolososso

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε την έκπληξη της χρονιάς στην φετινή GBL καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού μέσα στο Telekom Center Athens με 97-102. Μάλιστα, η ομάδα της Ρόδου βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 13 πόντους.

O Κολοσσός ήταν μαγικός από την περιφέρεια, σουτάροντας με 15/30 τρίποντα (50%), με ορισμένα εξ αυτών να είναι σε καθοριστικό σημείο. 24 ασίστ απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού για 14 λάθη οι Ροδίτες. Στο 20-15 η αντιστοιχία των «πράσινων».

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λυκογιάννη ήταν οι Τέβιν Μακ με 19 πόντους (6/8 τριπ.), που αποβλήθηκε μάλιστα στα τέλη της τρίτης περιόδου, και Ντέιβιντ Νικολς με 17 (8 ασ.). Στους 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (8/11 διπ., 12 ριμπ.) και στους 14 ο Κιόντρε Κένεντι (3/3 διπ., 2/4 τριπ.). Στους 12 ο Τσέισον Ραντλ (2/4 τριπ., 7 ασ.) και στους 10 ο Νταν Ακίν.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 19 πόντους (4/6 διπ., 8/9 βολές), με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει άλλους 15 (3/8 τριπ.). Στους 12 ο Ρίσον Χολμς (5/9 διπ., 8 ριμπ.) και στους 11 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Κολοσσός σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στο +12 (68-80) που στο 36′ έγινε 78-90, με τους «πράσινους» με σερί 4-0 και 2/2 βολές του Όσμαν (17π.) να μειώνει σε 82-90. Ο Παναθηναϊκός πήγε για την μεγάλη ανατροπή μειώνοντας σε 91-92, με τον Νίκολς στο 1:38 για τη λήξη να απαντά για το 91-94. Ο Ναν (15π.) στο 1:09 με τρίποντο ισοφάρισε σε 94-94, με τον Κένεντι (10π.) στα 54″ να απαντά για το 94-97 και τον Σορτς στα 48″ αστοχεί. Ο Ραντλ αστόχησε σε τρίποντο στα 29″, όμως ο Κένεντι έκλεψε την μπάλα από τον Ναν και στα 23″ πήγε τον Κολοσσό στο +5 (94-99). Ο Νίκολς έκλεψε την μπάλα και πάλι από τον Γκραντ, με τον Πετρόπουλο στα 13″ να κάνει το 94-100 με 1/2 βολές. Ο Γκραντ με τρίποντο μείωσε σε 97-100 στα 7″, με τον Κένεντι με 2/2 βολές να γράφει το τελικό 97-102.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102

Διαβάστε επίσης:

Πρόεδρος Χάποελ σε Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι» (Video)

Πού θα μείνουν οι ομάδες για το Final 4 της Euroleague

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skertsos_nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος υπέρ Στουρνάρα στην κόντρα με τον Τσίπρα: «Αυτός έχει μείνει σταθερός, άλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες»

geroulanos-giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος στη ΚΟΕΣ: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία; – Χρειαζόμαστε 3 μεγάλες αλλαγές»

marko-olympiakos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

avramopoulos-syzygos
LIFESTYLE

Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 19:06
skertsos_nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος υπέρ Στουρνάρα στην κόντρα με τον Τσίπρα: «Αυτός έχει μείνει σταθερός, άλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες»

geroulanos-giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος στη ΚΟΕΣ: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία; – Χρειαζόμαστε 3 μεγάλες αλλαγές»

marko-olympiakos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

1 / 3