Πρόεδρος Χάποελ σε Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι» (Video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στη media day για το NBA All-Star Game ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γινόταν κάποια στιγμή ιδιοκτήτης σε ομάδα μπάσκετ, με τον Greek Freak να παρουσιάζεται ανοικτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

O Έλληνας σούπερ σταρ έφερε στο τραπέζι το παράδειγμα του Βασίλιε Μίτσιτς που έχει ποσοστό στη Χάποελ και ο Όφερ Γιανάι (σ.σ. πρόεδρος της ομάδας), δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει τα δίχτυα του, λέγοντας σε ανάρτησή του στα social media: Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι.

Hi @Giannis_An34 were happen to be in the market for a 4.. 😊 pic.twitter.com/7Nx4K1Fx0V — Ofer (@OferYannay) February 14, 2026

Ο Αντετοκούνμπο είχε δηλώσει:

Να είμαι ιδιοκτήτης; 1000%. Αν υπάρξει ευκαιρία στο τραπέζι μου να γίνω ιδιοκτήτης σε οτιδήποτε στον αθλητισμό, θα το σκεφτόμουν, 1.000%. Στο κανονικό NBA; Δεν ξέρω αν έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα, αλλά αν ποτέ είμαι σε θέση να πάρω μία τέτοια απόφαση και δεν θα επηρεάσει τον τρόπο ζωής μου και δεν θα είναι πολύ ρίσκο, θα το σκεφτώ σίγουρα, γιατί αγαπώ το μπάσκετ και σε οτιδήποτε θα μπορούσα να εμπλακώ, θα ήθελα να εμπλακώ. Τώρα είμαι παίκτης, ίσως γίνω προπονητής, ίσως ιδιοκτήτης, θα λάτρευα να το κάνω.

Για το αν θα αγωνιζόταν στο NBA Europe ως παίκτης: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί στη EuroLeague υπάρχουν παίκτες που έχουν ποσοστό και παίζουν την ίδια στιγμή. Ο Μίτσιτς. Έχει 1-2% στην ομάδα και είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στη λίγκα. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό. Αν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό οι παίκτες να έχουν ποσοστό, ναι. Αλλά τι θα γίνει αν γίνουν ανταλλαγή; Θα πρέπει να πουλήσουν το μερίδιό τους; Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει.

