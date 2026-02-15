search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 20:20
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

15.02.2026 18:46

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

15.02.2026 18:46
marko-olympiakos1

Ο Ολυμπιακός Β‘ προηγήθηκε στην έδρα της Μαρκό με γκολ του Μαρτίνη στο 64′, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, στο ματς για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Ο Ολυμπιακός Β’΄ κρατούσε τη νίκη στα χέρια του, αλλά στο 90+6′ η Μαρκό κέρδισε κόρνερ και ο τερματοφύλακα Θεοδωράκης (πέρασε στο ματς στο 74′ αντί του Αυγερινού που τραυματίστηκε) πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά την εκτέλεση του Μεντόζα και σκόραρε με κεφαλιά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός (74′ λ.τ Θεοδωράκης), Τσάκνης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης (65′ Μεντόζα), Σμάλης, Οικονομίδης, Νεκούλ (57′ Κωνσταντακόπουλος), Σεμπά, Μιούλερ (73′ Γιόχανσον), Αλεξόπουλος.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Κουτσίδης, Γκοτζαμανίδης (72′ Τανούλης), Κουτσογούλας (61′ Βαλμπουενά), Τουφάκης, Λιάτσος (46′ Φίλης), Μαρτίνης, Θαρθάνα, Λώλης (61′ Αργυρίου), Ζουγλής, Μπιλάλ.

