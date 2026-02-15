Πειραιάς: Κρουαζιερόπλοιο με 3.000 επιβάτες έμεινε ακυβέρνητο στο λιμάνι – Χρειάστηκε ρυμούλκηση από το Λιμενικό

Ακυβέρνητο παρέμεινε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, το πρωί της Κυριακής, την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι του Πειραιά. Αιτία φαίνεται να είναι δυσλειτουργία στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως ανέφερε το Λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έσπευσαν άμεσα 4 ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα την επιτυχή και ασφαλή πρόσδεσή του στο λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος, οι οποίοι παραμένουν εκτός του πλοίου, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

