ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 21:40
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 21:21

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn – Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16.02.2026 21:21
Η Allwyn εγκαινιάζει τη νέα εποχή στη διασκέδαση με το Instant Win, τη συναρπαστική εμπειρία που μοιράζει σε χιλιάδες τυχερούς κέρδη στη στιγμή.

Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν άμεσα κέρδη μέχρι 500 ευρώ ακόμα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη στιγμή για το αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Η νέα εποχή της Allwyn έχει ξεκινήσει δυναμικά και το Instant Win αποτελεί την πρώτη από τις πολλές συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες τω καταστημάτων Allwyn.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn και στο Allwyn.gr.

ΕΛΛΑΔΑ

ADVERTORIAL

ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για εκταφές: «Η εισαγγελέας να ορίσει ιατροδικαστές για τις εξετάσεις»

LIFESTYLE

Ακύλας: Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη νίκη – «Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη»

ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Είχε γίνει έλεγχος στο κελί του 43χρονου δολοφονηθέντα πριν 25 ημέρες – Τι είχε εντοπιστεί, τα αναπάντητα ερωτήματα

ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 21:38
ADVERTORIAL

