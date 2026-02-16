Οι περιοδείες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα

Από τον Ιούλιο του 2025 που ξεκίνησε το μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα των περιοδειών στην Ελλάδα, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει ταξιδέψει σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Ήπειρο, Κρήτη, Θεσσαλία, Θράκη και Κυκλάδες παρουσιάζοντας μια μεγάλη γκάμα παραστάσεων όπερας, μουσικού θεάτρου, χορού, μουσικής, καθώς και μια σειρά εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων. Πάνω από 50.000 θεατές και μαθητές έχουν παρακολουθήσει έως τώρα τις παραστάσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΛΣ στην περιοδεία στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στοχεύει στη διεύρυνση της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον εθνικό της χαρακτήρα, ως ένας εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο επιχορηγείται διαχρονικά. Από τον Ιούλιο του 2025 έως σήμερα, η ΕΛΣ έχει ήδη ταξιδέψει σε Ιεράπετρα, Ρέθυμνο, Χανιά, Καλαμάτα, Κοζάνη, Πάρο, Νάξο, Σύρο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Σπάρτη, Άστρος, Τρίπολη, Ξυλόκαστρο, Πύλο, Αρχαία Ολυμπία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Χίο, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Θήβα, Πάτρα.

Παραστάσεις όπερας και μουσικού θεάτρου όπως τα Θέλω να δω τον Πάπα!, Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, Ιζαντόρα Ντακ, παραστάσειςχορού όπως τα Future Cargo, Epilogue και Return of the Summer, και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα Όπερα σε 3 τάξεις, 3ο Κουδούνι Όπερα, Μπαμπά… χορεύουμε;, Μουσικές αφηγήσεις, Όπερα και Μπαλέτο Τσέπης, Opera Box παρουσιάστηκαν με ξεχωριστή επιτυχία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη γνωριμία του μεγάλου κοινού της ελληνικής περιφέρειας με το πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Επισημαίνεται ότι με τους Δήμους Ρεθύμνης, Χανίων, Σητείας, Ιεράπετρας, Ανωγείων, Ιωαννιτών, Καλαμάτας, Τρίπολης, Σικυωνίων, Τρικκαίων, Λάρισας, Βόλου, Κοζάνης, Πέλλας, Βέροιας, Σερρών, Καβάλας, Κομοτηνής, Λευκάδας και Πάρου η ΕΛΣ έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, με στόχο την υλοποίηση σειράς καλλιτεχνικών δράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα.

Για τους επόμενους μήνες έως και τον Ιούλιο του 2026, το πρόγραμμα περιοδειών συνεχίζεται δυναμικά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και απεύθυνση.

Συνοπτικά, ακολουθούν τα εξής:

– Η Συμφωνία του Αθλητή, μια πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό, με την υπογραφή του Αλέξανδρου Μούζα, θα ταξιδέψει από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2026 σε Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο, Ιεράπετρα, Σητεία, Άγιο Νικόλαο), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (Δράμα, Δοξάτο, Κομοτηνή, Καβάλα, Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη) και Ήπειρο (Ιωάννινα, Κόνιτσα, Άρτα, Πρέβεζα).

– Μεγάλη περιοδεία στην Κρήτη, σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ιεράπετρα, Σητεία, τον ερχόμενο Μάιο, με συναυλίες, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και προβολές ντοκιμαντέρ.

– Το Cine–Pastiche, ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη, θα ταξιδέψει σε δώδεκα σταθμούς σε όλη την Ελλάδα τον ερχόμενο Ιούλιο.

– Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Όπερα σε 3 τάξεις, Μπαμπά… χορεύουμε;, Μουσικές αφηγήσεις, Όπερα και Μπαλέτο Τσέπης, Ριγολέττος θα ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες σε Πάρο, Τήνο, Σύρο, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Ρέθυμνο, Σέρρες και Ανώγεια.

Όλες οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.