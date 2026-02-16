ΗΠΑ: Παρέμβαση Τραμπ για τη ρύπανση στον ποταμό Ποτόμακ – «Ομοσπονδιακή προστασία» μετά τη διαρροή λυμάτων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για να «προστατεύσει» τον Ποταμός Ποτόμακ, μετά τη μεγάλη διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες σε τοπικούς αξιωματούχους για κακή διαχείριση των υποδομών αποβλήτων.

Εντολή για άμεση ομοσπονδιακή παρέμβαση

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν «άμεσα την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό ενεργειών» για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των εθνικών πόρων.

Ο πρόεδρος έκανε λόγο για ανάγκη κεντρικού ελέγχου, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες.

Η έκταση της ρύπανσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν καταλήξει στον ποταμό μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου.

President Trump has addressed the 250+ million gallons of waste that has been dumped into the Potomac River and C&O Canal per @HannahBrandt_TV



He is directing federal assets to assist in the clean-up https://t.co/KxoWniYJLX pic.twitter.com/8sBsdz7Q7r February 16, 2026

Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια, DC Water, εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ποιότητα του νερού και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η ομοσπονδιακή παρέμβαση ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ ομοσπονδιακών και τοπικών αρχών για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών στην αμερικανική πρωτεύουσα.

BREAKING: President Trump announces he has directed federal authorities to IMMEDIATELY provide full management, direction, and coordination to protect the Potomac River after nearly 250M gallons of raw sewage were dumped into it from a collapsed sewer line.



Trump wrote on Truth… pic.twitter.com/xCALB5q77P February 16, 2026

