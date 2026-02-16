search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 23:16

ΗΠΑ: Παρέμβαση Τραμπ για τη ρύπανση στον ποταμό Ποτόμακ – «Ομοσπονδιακή προστασία» μετά τη διαρροή λυμάτων

16.02.2026 23:16
potomak river usa

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για να «προστατεύσει» τον Ποταμός Ποτόμακ, μετά τη μεγάλη διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες σε τοπικούς αξιωματούχους για κακή διαχείριση των υποδομών αποβλήτων.

Εντολή για άμεση ομοσπονδιακή παρέμβαση

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν «άμεσα την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό ενεργειών» για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των εθνικών πόρων.

Ο πρόεδρος έκανε λόγο για ανάγκη κεντρικού ελέγχου, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες.

Η έκταση της ρύπανσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν καταλήξει στον ποταμό μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου.

Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια, DC Water, εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ποιότητα του νερού και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η ομοσπονδιακή παρέμβαση ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ ομοσπονδιακών και τοπικών αρχών για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης

«Γεια σας κορίτσια, ο Τζέφρι σας προσκαλεί σε γκαλά»: Ο Επστάιν δώριζε χιλιάδες δολάρια σε φοιτητικές λέσχες του Χάρβαρντ σχεδόν μέχρι τον θάνατό του

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

Τους έγδυσαν και τους έδεσαν σε δέντρα: Άγρια βασανιστήρια σε Ρώσους στρατιώτες που παράκουσαν εντολές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:59
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

1 / 3