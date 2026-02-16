Τους έγδυσαν και τους έδεσαν σε δέντρα: Άγρια βασανιστήρια σε Ρώσους στρατιώτες που παράκουσαν εντολές (Video)

Τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται οι Ρώσοι στρατιώτες που λιποτακτο καταγράφονται σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο φαίνονται τέσσερις στρατιώτες, που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στο ουκρανικό μέτωπο, ημίγυμνοι, δεμένοι, σε δέντρο, ενώ επικρατούν θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Ο διοικητής έχει περάσει στους λαιμούς τους πινακίδες που γράφουν «ηλίθιος», «αλκοολικός», «δειλός» και «παραπονέθηκα για τον διοικητή».

«Κοίτα, παλιο-αλκοολικέ… δεν είναι απλά για να μεθύσεις, έτσι; Πρέπει να μεθύσεις, έτσι; Ναι, έτσι;», ακούγεται να λέει ο διοικητής, με τον στρατιώτη να δεσμεύεται πως δεν θα το ξανακάνει.

«Βλέπεις, γέρο, έχεις ζήσει περισσότερο από μένα, έτσι; Ξέρεις περισσότερα από μένα, από τον διοικητή σου, έτσι;» λέει ο διοικητής σε άλλο μαχητή, μεγαλύτερης ηλικίας, που παράκουσε τις εντολές του.

«Πρέπει να ακολουθείτε τις γαμ@@@νες διαταγές»

Όταν ο μαχητής ζητά συγγνώμη, οι προσβολές συνεχίζονται, με τον διοικητή να λέει: «Τι στο διάολο, συγγνώμη, δίνω διαταγές, πρέπει να εκτελεστούν, έτσι;».

Σε άλλο σημείο ο διοικητής χτυπάει έναν μαχητή και φωνάζει «Πρέπει να ακολουθείτε τις γαμ@@@νες διαταγές».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ρωσικός στρατός κατηγορείται για βάναυσες και βίαιες πρακτικές διαπόμπευσης. Τον Ιανουάριο ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο, που έδειχνε έναν Ρώσο μαχητή δεμένο ανάποδα σε δέντρο στο τσουχτερό κρύο. Άλλος επίσης δεμένος σε ένα δέντρο αναγκάστηκε να φάει χιόνι.

