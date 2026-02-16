Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ στα 95 του

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή.

Η σύζυγος του ηθοποιού, Λουτσιάνα, ανακοίνωσε την είδηση ​​τη Δευτέρα στο Facebook, γράφοντας: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και παρηγοριά».

Robert Duvall, who won an Oscar for “Tender Mercies” and was nominated for his roles in films including “The Godfather,” “Apocalypse Now,” and “The Great Santini,” has died. He was 95.https://t.co/klsQ13Ketj pic.twitter.com/yboVVtFLSL — Variety (@Variety) February 16, 2026

Πρόσθεσε… «Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του ταίριαζε μόνο με τη βαθιά του αγάπη για τους χαρακτήρες. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαρκές και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Robert Duvall holds Marlon Brando's lines on the set of "The Godfather," USA, 1971.



All of Hollywood knew about Marlon Brando's terrible personality and quirks. The actor particularly disliked memorizing his lines, preferring to improvise and use cues pic.twitter.com/jytu4HXhV1 — Dog (@Dog66515910) February 3, 2026

Ο Ρόμπερτ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως πρώην σταρ της κάντρι μουσικής στην κλασική ταινία του 1983 “Tender Mercies”.

Ο Ντυβάλ έγινε γνωστός το 1959 με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά The Twilight Zone και έπειτα μεταπήδησε στον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας το ρόλο του Μπου Ράντλεϊ στην ταινία του 1962 Σκιές και Σιωπή (To Kill A Mockingbird) πλάι στον Γκρέγκορι Πεκ. Άλλες του αξιόλογες ταινίες περιλαμβάνουν τις: M*A*S*H, 1970, THX 1138, 1971, Ο Νονός (The Godfather, 1972), Ο Νονός ΙΙ (The Godfather Part II, 1974), Η Συνομιλία (The Conversation, 1974), Το δίκτυο (Network, 1976), Αποκάλυψη Τώρα (Apocalypse Now, 1979), Ο Κληρονόμος της Βίας (The Great Santini, 1979), Ο Καλύτερος (The Natural, 1984), Τα Χρώματα της Βίας (Colours, 1988), Κοφτερό Λεπίδι (Sling Blade, 1996), Ο Απόστολος (The Apostle, 1997), Ολέθρια Σύγκρουση (Deep Impact, 1998) και Ο Δικαστής (Judge, 2014).

Ήταν 95 ετών.

