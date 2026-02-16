Συναγερμός στα Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Ταμπουρωμένος στο σπίτι του στα Σπάτα βρίσκεται ο Χρήστος Μαυρίκης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ για προληπτικούς λόγους κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με καταγγελία ενοίκου της ίδιας πολυκατοικίας, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα ο 75χρονος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους περιοίκους, και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο για λόγους ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαπραγμάτευσης προκειμένου να πειστεί να παραδώσει το όπλο χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Το παρελθόν και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιδιώκουν την ειρηνική λήξη του περιστατικού. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάστατοι, ενώ η αστυνομία παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

