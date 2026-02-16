search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 23:17

Συναγερμός στα Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

16.02.2026 23:17
mavrikis

Ταμπουρωμένος στο σπίτι του στα Σπάτα βρίσκεται ο Χρήστος Μαυρίκης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ για προληπτικούς λόγους κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με καταγγελία ενοίκου της ίδιας πολυκατοικίας, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα ο 75χρονος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους περιοίκους, και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο για λόγους ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαπραγμάτευσης προκειμένου να πειστεί να παραδώσει το όπλο χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Το παρελθόν και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιδιώκουν την ειρηνική λήξη του περιστατικού. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάστατοι, ενώ η αστυνομία παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα – Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Νέα «μίνι» κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 Περιφέρειες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Καθαρά Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

kaisariani-7234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι πρώτες ταυτοποιήσεις και οι διαδικασίες για τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα – Πώς θα έρθουν στην Ελλάδα

kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Καλαμάτα: Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταϋγετο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:31
naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

1 / 3