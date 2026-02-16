Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

Το τουρκικό υπουργείο ‘Αμυνας διέψευσε δημοσιεύματα περί συνεργασίας με την Ουάσινγκτον στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, ενώ επιβεβαιώνει μόνο γενική διμερή αμυντική συνεργασία.

Σε δήλωσή του στην αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας «Τουρκιγέ» το τουρκικό υπουργείο ανέφερε πως, παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολλές δραστηριότητες συνεργασίας» με τον σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, «δεν υπάρχει καμία εργασία στον τομέα της κοινής ναυπήγησης πλοίων», επιχειρώντας να περιορίσει τη φημολογία ότι τουρκικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης παραγωγής φρεγατών που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να απαντήσει για ενδεχόμενες επίσημες ή ανεπίσημες συζητήσεις περί ναυπήγησης.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με μεγάλη και αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Διατηρούμε ισχυρό αμυντικό εμπόριο με την Τουρκία».

Η Διοίκηση Ναυτικών Συστημάτων των ΗΠΑ (NAVSEA) απέφυγε επίσης να απαντήσει άμεσα.

Η διάψευση αφορά σε δημοσίευμα της 3ης Φεβρουαρίου από το Middle East Eye (MEE), σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Τουρκία διεξήγαγαν από πέρυσι συνομιλίες για συνεργασία στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, καθώς το αμερικανικό ναυτικό επιδιώκει την ενίσχυση του στόλου του εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αντιπροσωπεία της NAVSEA επισκέφθηκε στις 25 Ιανουαρίου τα Ναυπηγεία Κωνσταντινούπολης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο προμήθειας εξαρτημάτων πλοίων από την Τουρκία, ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα συνδρομής της ‘Αγκυρας στην κατασκευή πρόσθετων φρεγατών για το αμερικανικό ναυτικό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το MEE, είχαν περιγράψει την κατάσταση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας ως ιδιαίτερα σοβαρή, παρουσιάζοντας το Πεντάγωνο να αναζητά εναλλακτικές τοποθεσίες παραγωγής.

Το τουρκικό υπουργείο ‘Αμυνας επισήμανε, παράλληλα, ότι συνεχίζεται η ναυπήγηση 39 πολεμικών πλοίων σε ναυπηγεία της χώρας, ενώ στο πλαίσιο της έκθεσης DIMDEX-2026 στο Κατάρ υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των TAIS Shipyards και της Barzan Holdings για την κατασκευή δύο φρεγατών κλάσης Istif.

Διευκρίνισε ότι «δεν αποτελεί οριστική συμφωνία και δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσης των πλοίων».

