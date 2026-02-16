search
«You only live once» (YOLO): Η Ηρώ στο Half Note Jazz Club το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

16.02.2026 13:19
iro_half_note_adv

Η αγαπημένη δημιουργός και ερμηνεύτρια Ηρώ επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, για μια μοναδική μουσική παράσταση που υπόσχεται να ανατρέψει τα καθιερωμένα.

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ατμοσφαιρική πλευρά του πιάνου, η Ηρώ παρουσιάζει ένα δυναμικό Pop & Rock πρόγραμμα, γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και συναίσθημα. Με την ιδιαίτερη χροιά της και την εκρηκτική της παρουσία, μας ταξιδεύει σε αγαπημένα μονοπάτια της ελληνικής και διεθνούς pop & rock σκηνής, ενώ παράλληλα φέρνει στη σκηνή και τα δικά της τραγούδια που αγαπήσαμε — μαζί με κομμάτια από τη νέα δισκογραφική της δουλειά «ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΛΕ», σε έναν πιο «ηλεκτρισμένο» ήχο.

Μαζί της ο τραγουδοποιός Πάνος Τσίρος.

Από εμβληματικές μπαλάντες μέχρι διασκευές που θα μας ξεσηκώσουν, η Ηρώ υπόσχεται μια βραδιά όπου ο αυθορμητισμός συναντά τη δεξιοτεχνία. Με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, μεταμορφώνει το Half Note Jazz Club σε ένα ζωντανό μουσικό πάρτι, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την πολυδιάστατη καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Ετοιμαστείτε για μία παράσταση, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, γεμάτη ένταση, ρυθμό και τη μοναδική αύρα της Ηρούς!

Ακουστική κιθάρα-φωνή: Πάνος Τσίρος

Πλήκτρα: Salvatore Bezzi

Ηλεκτρική κιθάρα: Βασίλης Μιχαλάκος

Τύμπανα: Χρήστος Μούχλιας

Μπάσο: Μάνος Μαρκόπουλος

Info

ΗΡΩ – YOU ONLY LIVE ONCE (YOLO)

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Έναρξη 22:30

Half Note Jazz Club  Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr   210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/iro-you-only-live-once-yolo/?evId=873429

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

