Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέων γραφείων και στούντιο του ANT1 αυξάνοντας ανεκτέλεστο

17.02.2026 08:15
Στην υπογραφή νέας σύμβασης για την ανέγερση των νέων γραφείων και στούντιο του τηλεοπτικού ομίλου ANT1 προχώρησε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση υπεγράφη στις 13 Φεβρουαρίου 2026 με την «Τηλεοπτικά Κτίρια Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ», εταιρεία συμφερόντων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η εκτέλεση και κατασκευή έργου που αφορά τη Β’ αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 2/2012 οικοδομικής άδειας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση πενταώροφου κτιρίου γραφείων και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με δύο υπόγεια, καθώς και σειρά τροποποιήσεων στις μελέτες, αλλαγές στις όψεις και λοιπές τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στις επικαιροποιημένες λειτουργικές ανάγκες του ομίλου.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημοσίων και ιδιωτικών έργων της ΕΚΤΕΡ, είτε εκτελούνται αμιγώς είτε μέσω κοινοπραξιών, διαμορφώνεται πλέον στα 167 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία της σε έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με αυξημένες τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.

