Γάλα: Το «Λευκό Χρυσάφι» των Σούπερ Μάρκετ – Από το Βρεφικό Σοκ στις Αμφιβολίες για το Φρέσκο

Σε μια χώρα όπου η υπογεννητικότητα αποτελεί εθνικό κίνδυνο, το κόστος ανατροφής ενός βρέφους εκτοξεύεται σε επίπεδα απαγορευτικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος 2026), το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα συνεχίζει την «τρελή» του πορεία, πωλούμενο έως και 213% ακριβότερο σε σχέση με χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία.

Το «ράλι» των τιμών 2025-2026

Οι ανατιμήσεις μέσα σε μόλις έναν χρόνο προκαλούν ίλιγγο στα νοικοκυριά.

Το παιδικό γάλα (400γρ.) ηγείται της κούρσας με αύξηση 17,52%, ενώ το Νο 2 γάλα σε σκόνη ακολουθεί με 10,41%.

Η Ακτινογραφία των Ανατιμήσεων στο Βρεφικό Γάλα (2025-2026)

Η σύγκριση των τιμών μεταξύ του 2025 και των αρχών του 2026 αποκαλύπτει μια ζοφερή εικόνα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, το Γάλα σε σκόνη για παιδιά 1-3 ετών (συσκευασία 800γρ.) ανέβηκε από τα 20,25 € στα 21,69 €, σημειώνοντας αύξηση 7,11%. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται στο No 2 Γάλα σε σκόνη (800γρ.), το οποίο από τα 17,29 € εκτοξεύτηκε στα 19,09 €, μια άνοδος της τάξης του 10,41%.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως εντοπίζεται στις μικρότερες συσκευασίες, όπου οι ανατιμήσεις είναι δυσανάλογα υψηλές. Το No 3 Παιδικό γάλα (400γρ.) παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, αγγίζοντας το 17,52%, καθώς η τιμή του διαμορφώθηκε από τα 8,56 € στα 10,06 €. Τέλος, το Γάλα σε σκόνη 1-3 ετών (400γρ.) ακολούθησε την ανοδική πορεία με αύξηση 7,10%, ανεβαίνοντας από τα 10,57 € στα 11,32 €.

Το «Θολό» Τοπίο του Φρέσκου Γάλακτος

Πέρα από το βρεφικό, το ερώτημα που καίει τους καταναλωτές είναι η ποιότητα του «φρέσκου» γάλακτος που πληρώνουν σε τιμή χρυσού. Η ελληνική παραγωγή αγελαδινού γάλακτος είναι ελλειμματική, καλύπτοντας μόλις το 35-40% της εγχώριας ζήτησης. Αυτό το κενό ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε αθρόες εισαγωγές πρώτης ύλης, η οποία συχνά «βαφτίζεται» ελληνική.

Η χρήση σκόνης γάλακτος αποτελεί την «κοινό μυστικό» της βιομηχανίας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το γάλα που πίνουμε είναι ένα μείγμα φρέσκου και συμπυκνωμένου ή ανασυσταθέντος γάλακτος (από σκόνη), το οποίο μέσω της υψηλής παστερίωσης αποκτά διάρκεια ζωής έως και 40 ημέρες. Παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, η πραγματική «φρεσκάδα» (γάλα 3-5 ημερών) γίνεται όλο και πιο σπάνια στα ράφια, με τους καταναλωτές να αναρωτιούνται αν τελικά καταναλώνουν ένα προϊόν υψηλής επεξεργασίας με επικάλυψη «φρέσκου».

Αλλωστε η υποψία για χρήση σκόνης γάλακτος σε προϊόντα που βαφτίζονται «φρέσκα» δεν είναι αβάσιμη. Πρόσφατες έρευνες (ΕΚΠΑ, 2026) έδειξαν ότι η νοθεία με μη δηλωμένο αγελαδινό γάλα σε «πρόβεια» προϊόντα παραμένει μάστιγα. Αν και η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης με διάρκεια ζωής έως 40 ημέρες, η σύγχυση του καταναλωτή μεταξύ «νωπού» (ημερών) και «μακράς διάρκειας» είναι το κλειδί για τις υψηλές τιμές. Πληρώνουμε για φρέσκο, αλλά συχνά καταναλώνουμε ένα προϊόν που έχει υποστεί έντονη επεξεργασία για να αντέξει στο ράφι.

Τι φέρνει το άμεσο μέλλον;

Οι προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2026 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες αλλά και γεμάτες προκλήσεις:

Ψηφιακό Μητρώο Γάλακτος: Εντείνονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις «ελληνοποιήσεις» και τη διαδρομή της πρώτης ύλης. Πτώση τιμών λόγω υπερπαραγωγής; Διεθνείς αναλυτές (Rabobank) προβλέπουν πιθανή πτώση των τιμών γαλακτοκομικών παγκοσμίως εντός του 2026 λόγω αυξημένης προσφοράς, αν και στην Ελλάδα οι «δομικές στρεβλώσεις» συνήθως καθυστερούν τη μείωση στο ράφι. Κτηνοτροφική Κρίση: Η ευλογιά και άλλες ζωονόσοι που έπληξαν την Ελλάδα στις αρχές του έτους απειλούν να μειώσουν περαιτέρω την προσφορά, κρατώντας τις τιμές σε επίπεδα «πολυτελείας».

