Oμαδική έκθεση «Αντηχήσεις Φωτός – Έξι Διαδρομές Έμπνευσης» στο Calderone Art Space – Εγκαίνια Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 19:00

Υπάρχουν στιγμές που η εικόνα δεν καταγράφει απλώς τον κόσμο· τον ψιθυρίζει. Με αυτή τη διάθεση, η φωτογραφική ομάδα του Calderone Art.Space ανοίγει έναν χώρο συνάντησης, όπου το βλέμμα γίνεται αφήγηση και η μνήμη μεταμορφώνεται σε φως.

Η ομαδική έκθεση «Αντηχήσεις Φωτός – Έξι Διαδρομές Έμπνευσης» ξεδιπλώνεται μέσα από 96 φωτογραφικά έργα, με την εικαστική καθοδήγηση και επιμέλεια του Τάσου Σκλαβούνου, στα οποία οι δημιουργοί Βαγγέλης Φραμπασχάλης, Γιώργος Κυρόπουλος, Σοφία Τατίδου και Κική Λαμπρινίδη συνομιλούν με το καλλιτεχνικό αποτύπωμα έξι σπουδαίων μορφών της φωτογραφίας: Alexey Titarenko, Masao Yamamoto, Mary Ellen Mark, Hiroharu Matsumoto, Francesca Woodman και Robert Mapplethorpe.

Οι εικόνες γεννήθηκαν μέσα από τη συλλογική εμπειρία των μηνιαίων εργαστηρίων της ομάδας και αποτυπώνουν μικρές διαδρομές προσωπικής αναζήτησης. Σκιές, σώματα, τοπία, ίχνη του χρόνου και εύθραυστες στιγμές γίνονται θραύσματα ιστοριών που αφήνονται ανοιχτές στο βλέμμα του θεατή, καλώντας τον να περιπλανηθεί και να ανακαλύψει τις δικές του αφηγήσεις.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 19:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει από 6 έως 8 Μαρτίου 2026, με ώρες λειτουργίας 12:00 – 18:00. Μετά τις 18:00, ο χώρος θα παραμένει ανοιχτός στο κοινό σε ατμόσφαιρα ησυχίας, συνυπάρχοντας με τις παραστατικές δράσεις που φιλοξενούνται στο Calderone Art.Space.

Η έκθεση φιλοξενείται στο φιλόξενο περιβάλλον του bar/café του Calderone Art.Space, εκεί όπου η τέχνη συναντά την καθημερινή απόλαυση και τη χαλαρή συνάντηση των ανθρώπων. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα στις εικόνες συνοδεύοντας τη διαδρομή τους με cocktails, ποτά, καφέδες, σοκολάτες και μπύρες, αφήνοντας τις αισθήσεις να γίνουν μέρος της εμπειρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, μουσικές επιλογές θα ρέουν διακριτικά στον χώρο, αγκαλιάζοντας τις φωτογραφίες και δημιουργώντας ένα ενιαίο τοπίο εικόνας και ήχου, όπου ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται και η παρατήρηση να γίνεται πιο βαθιά.

Η έκθεση είναι μια πρόσκληση να σταθεί κανείς για λίγο, να παρατηρήσει, να συναντήσει εικόνες και ανθρώπους — να μοιραστεί στιγμές μέσα σε έναν χώρο όπου η τέχνη αναπνέει μαζί με το κοινό της.

Calderone Art.Space

Τριπτολέμου 8, Γκάζι

Μισό λεπτό από τον σταθμό Μετρό Κεραμεικός