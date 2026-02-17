Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χειρόφρενο τραβούν από σήμερα Τρίτη (17/2) τα ταξί στην Αθήνα. Η απεργία θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη (19/2).
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε πως όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.
Σε απεργία είναι τα ταξί σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχει προκηρυχθεί πανελαδική απεργία από σήμερα σήμερα μέχρι και την Τετάρτη (18/2).
«Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
