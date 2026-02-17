Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

Χειρόφρενο τραβούν από σήμερα Τρίτη (17/2) τα ταξί στην Αθήνα. Η απεργία θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη (19/2).

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε πως όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Σε απεργία είναι τα ταξί σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχει προκηρυχθεί πανελαδική απεργία από σήμερα σήμερα μέχρι και την Τετάρτη (18/2).

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

«Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

