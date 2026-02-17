search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 02:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 00:58

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

17.02.2026 00:58
taxi-3

Χειρόφρενο τραβούν από σήμερα Τρίτη (17/2) τα ταξί στην Αθήνα. Η απεργία θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη (19/2).

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε πως όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Σε απεργία είναι τα ταξί σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχει προκηρυχθεί πανελαδική απεργία από σήμερα σήμερα μέχρι και την Τετάρτη (18/2).

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

«Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

Καισαριανή: Οι πρώτες ταυτοποιήσεις και οι διαδικασίες για τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα – Πώς θα έρθουν στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

leerdam
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

Arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ:  Η «ασταμάτητη» γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει τη Σορβόννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: 53χρονος κατέρρευσε μετά από άσκηση - Κατέληξε από βαρύ καρδιακό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 02:01
taxi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ταξί «τραβούν χειρόφρενο»: Με κινητοποιήσεις διαρκείας απειλούν οι αυτοκινητιστές

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Χρήστος Μαυρίκης: Κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του

naomi campbell
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: 300 αναφορές στη Ναόμι Κάμπελ – Πώς χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών

1 / 3