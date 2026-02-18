Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

Μαθητές και μαθήτριες δημόσιων γυμνασίων στην Αττική προσεγγίζουν αυτό το διάστημα στις τάξεις τους την κλιματική κρίση ως ευκαιρία για δράση και αλλαγή, στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος “Green Optimism”, που δημιουργήθηκε με δωρεά της Deloitte, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και φορέα υλοποίησης τον οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo.

Η πρωτοβουλία εστιάζει στην καλλιέργεια της ανθεκτικότητας και της ενεργού στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στο φαινόμενο του οικολογικού άγχους (eco-anxiety), ενθαρρύνοντας τη μετάβαση από την ανησυχία στη δράση.

Η σημασία της πρωτοβουλίας καθίσταται σαφής αν αναλογιστούμε ότι το 75% των νέων θεωρεί το μέλλον τρομακτικό, το 59% δηλώνει «πολύ» ή «εξαιρετικά» ανήσυχο για την κλιματική αλλαγή, πάνω από το 50% βιώνει έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, λύπη ή θυμό, ενώ το 45% αναφέρει ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά του (Hickman et al., 2021 σε δείγμα 10.000 νέων 16-25 ετών από δέκα χώρες).

Το “Green Optimism” έρχεται να μετατρέψει την ανησυχία σε κινητήρια δύναμη, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να δουν τον εαυτό τους ως μέρος της λύσης και να ανακαλύψουν πρακτικούς τρόπους βελτίωσης του σχολικού και τοπικού τους περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τον Νοέμβριο σε επτά σχολεία, τα οποία επιλέχθηκαν κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών τους στη σχετική πρόσκληση που ανακοίνωσε η SciCo. Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ομάδα της SciCo δημιούργησε ειδικά διαμορφωμένο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος αξιοποιεί εργαλεία και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (εκπαίδευση STEM, Σχεδιαστική Σκέψη, Διερευνητική Μάθηση), που στηρίζουν την ενεργή συμμετοχή και την ανάπτυξη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με παρουσίαση πρακτικών εργαλείων για εφαρμογή στην τάξη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να ζωντανεύει στις τάξεις με ενθουσιώδη συμμετοχή από τους μαθητές/τριες, που μεταξύ άλλων δημιούργησαν podcasts για την Κλιματική Αλλαγή και συμμετείχαν σε debate battles.

Από τον 1ο κύκλο του προγράμματος αναμένεται να ωφεληθούν 400 μαθητές.

Όπως δηλώνει η Μαρία Ζιούβελου, Chief Marketing Officer και Corporate Responsibility & Sustainability Leader της Deloitte Ελλάδος:

«Το “Green Optimism” προσφέρει στους νέους μια πρακτική προσέγγιση για να μετατρέψουν την ανησυχία τους για το κλίμα σε συγκεκριμένη δράση, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Στην Deloitte υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση δίνει στους νέους όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την αυτοπεποίθηση να δράσουν. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την SciCo είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, όταν φορείς με κοινές αξίες και όραμα ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική αλλαγή».

H Χαρά Τασόγλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη επισημαίνει σχετικά:

«Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πέραν του ρόλου του ως χρηματοδότη, δρα συστηματικά και ως καταλύτης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με οργανισμούς που μοιράζονται τη διαχρονική του δέσμευση στην κοινωνική προσφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τη νέα συνεργασία μας με τη Deloitte και τη SciCo για τη δημιουργία του “Green Optimism”. Με τη δωρεά της Deloitte, η νέα αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ενδυναμώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση όχι με φόβο, αλλά με γνώση, δημιουργικότητα και δράση – καλλιεργώντας την πεποίθηση ότι ο καθένας τους μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του κόσμου γύρω του».

Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Ιδρυτής της SciCo:

«Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με νέους ανθρώπους και τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει την ανάδυση μιας φοβίας που σχετίζεται με την κλιματική κρίση. Πιστεύουμε ότι το άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί κυρίως μέσα από τη δράση και την εσωτερική ηρεμία. Με αυτό το σκεπτικό, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη Deloitte και το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Green Optimism. Μέσα από το πρόγραμμα, ενδυναμώνουμε τους εφήβους, αξιοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τρόπους με τους οποίους μπορούν να δράσουν ουσιαστικά».