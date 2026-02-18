search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ατάκα Χρυσοχοΐδη για τα SMS της Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός προϊστάμενος είμαι, όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ

Για τα περίφημα SMS που του έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντάς τα μάλιστα σε… δημόσια θέα, απάντησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, πήρε μηνύματα από την πρόεδρο της Πλεύσης, η οποία του ζητούσε να διερευνηθούν οι… διαρροές των μηνύσεών της από αστυνομικό στον Άδωνι Γεωργιάδη, απαιτώντας είτε την παραίτηση του υπ. Υγείας, είτε του ίδιου του Χρυσοχοΐδη.

Ο τελευταίος απάντησε καλεσμένος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα» είπε.

Δείτε τη δήλωση στο 03:39 πριν το τέλος του βίντεο:

