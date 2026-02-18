Ντοκουμέντα για τους 200 της Καισαριανής: Σήμερα η επίσημη εξέταση της γνησιότητας, αύριο η συνάντηση με τον συλλέκτη

Κρίσιμες και καθοριστικές είναι οι κινήσεις που κάνει από σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο πρόκειται να εξετάσει το ζήτημα του «χαρακτηρισμού ή μη των φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944». Εφόσον η συλλογή χαρακτηριστεί ως μνημείο, θα τεθεί η βάση για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες και στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον βέλγο πωλητή. Μετά από συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί – πιθανότατα αύριο – στη Γάνδη, θα προχωρήσουν σε έλεγχο της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, της νομιμότητας της προέλευσής τους, καθώς και της συνολικής αξίας της συλλογής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, το υπουργείο θα δρομολογήσει, μέσω της ενδεδειγμένης νομικής διαδικασίας, τα απαιτούμενα μέτρα για την απόκτησή της.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εμφανίζεται αποφασισμένος να ζητήσει εξουσιοδότηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν νομικά ή διαδικαστικά κωλύματα και να κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση της συλλογής από τη Βουλή των Ελλήνων.

