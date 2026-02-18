search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 10:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 10:12

Ντοκουμέντα για τους 200 της Καισαριανής: Σήμερα η επίσημη εξέταση της γνησιότητας, αύριο η συνάντηση με τον συλλέκτη

18.02.2026 10:12
kaisariani ektelesi 77- new

Κρίσιμες και καθοριστικές είναι οι κινήσεις που κάνει από σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο πρόκειται να εξετάσει το ζήτημα του «χαρακτηρισμού ή μη των φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944». Εφόσον η συλλογή χαρακτηριστεί ως μνημείο, θα τεθεί η βάση για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες και στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον βέλγο πωλητή. Μετά από συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί – πιθανότατα αύριο – στη Γάνδη, θα προχωρήσουν σε έλεγχο της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, της νομιμότητας της προέλευσής τους, καθώς και της συνολικής αξίας της συλλογής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, το υπουργείο θα δρομολογήσει, μέσω της ενδεδειγμένης νομικής διαδικασίας, τα απαιτούμενα μέτρα για την απόκτησή της.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εμφανίζεται αποφασισμένος να ζητήσει εξουσιοδότηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν νομικά ή διαδικαστικά κωλύματα και να κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση της συλλογής από τη Βουλή των Ελλήνων.

Διαβάστε επίσης:

Τα διλήμματα Μητσοτάκη και Τσίπρα: το «πλοίο της σταθερότητας» απέναντι στο «ερευνητικό σκάφος της αλλαγής»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι μόνοι που εχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες»

Στην Ινδία ο πρωθυπουργός για το India AI Impact Summit 2026 – Συνάντηση με Ν. Μόντι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SERETI_ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Εύκολες -προσβλητικές- τσαχπινιές από τη Σερέτη – Να γνωρίζει άραγε πού πέφτει η… Καισαριανή;  

Untitled design
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Σελήνη «τρέμει» – Ti δείχνουν νέες τεκτονικές μελέτες

mitrousi-new
LIFESTYLE

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι αυτοδημιούργητη, έχω παλέψει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα» (Video)

Untitled-23
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι είναι τα Super Hybrid που έχουν γεμίσει την ελληνική αγορά – Ποιες εταιρείες τα φέρνουν

MARGARITIS_SXINAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έτοιμος (κι αυτός) να… προσφέρει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 10:39
SERETI_ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Εύκολες -προσβλητικές- τσαχπινιές από τη Σερέτη – Να γνωρίζει άραγε πού πέφτει η… Καισαριανή;  

Untitled design
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Σελήνη «τρέμει» – Ti δείχνουν νέες τεκτονικές μελέτες

mitrousi-new
LIFESTYLE

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι αυτοδημιούργητη, έχω παλέψει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα» (Video)

1 / 3