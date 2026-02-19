Κορυδαλλός: Έκρηξη από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου – Ζημιές σε οχήματα και κατοικίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Κορυδαλλού, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 02:50, προκαλώντας ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε δύο κατοικίες – ένα ισόγειο και έναν πρώτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα αμυντικής χειροβομβίδας και η περόνη της. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

