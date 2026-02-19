search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 06:38
19.02.2026 06:03

Κορυδαλλός: Έκρηξη από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου – Ζημιές σε οχήματα και κατοικίες

19.02.2026 06:03
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Κορυδαλλού, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 02:50, προκαλώντας ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε δύο κατοικίες – ένα ισόγειο και έναν πρώτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα αμυντικής χειροβομβίδας και η περόνη της. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αντιπολίτευση και οι… προσευχές της κυβέρνησης

CUCINA POVERA

Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Pillion» – Από την κυριαρχία στην τρυφερότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Κέρδη ρεκόρ χρεώνοντας με προμήθειες τους πάντες για το παραμικρό

ΕΛΛΑΔΑ

Νομική αντεπίθεση από τις οικογένειες των θυμάτων – Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

