Λαμπερή επίσημη πρεμιέρα για τo «Βροχή τα βέλη» του Μηνά Βιντιάδη με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο Calderone Art Space

Με έντονη συγκίνηση, δυνατή καλλιτεχνική ενέργεια και παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Βροχή τα βέλη», του διακεκριμένου συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη, με πρωταγωνιστή τον Στράτο Τζώρτζογλου, στο Calderone Art Space, στο Γκάζι.

Πρόκειται για έναν απαιτητικό και βαθιά ανθρώπινο μονόλογο, που αναδεικνύει τη δύναμη του θεατρικού λόγου και τη μοναδική εκφραστική ένταση του Στράτου Τζώρτζογλου, ο οποίος προσφέρει επί σκηνής μια ερμηνεία υψηλής συγκινησιακής φόρτισης, καθηλώνοντας το κοινό.

Η επίσημη πρεμιέρα αποτέλεσε ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, συγκεντρώνοντας ηθοποιούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ανθρώπους του θεάτρου, δημοσιογράφους, παρουσιαστές και εκπροσώπους των media, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τον πρωταγωνιστή, τον συγγραφέα και τον χώρο του Calderone Art Space, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική έναρξη της παράστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την παράσταση και για προπώληση εισιτηρίων, πατήστε εδώ.

