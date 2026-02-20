Τουρκία: Σύλληψη δημοσιογράφου της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στην Άγκυρα χθες, Πέμπτη (20/2), καθώς κατηγορείται για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «προσβολή σε βάρος του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης διενεργεί «έρευνα για προσβολή του προέδρου της Δημοκρατίας και μετάδοση παραπλανητικών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου» σε βάρος του Αλιτζάν Ουλουντά.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ήταν μηνύματα του δημοσιογράφου που αναρτήθηκαν «στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X @alicanuludag» αυτά που πυροδότησαν την έρευνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δικηγόρο ο οποίος τον εκπροσωπεί και με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες βράδυ, ο Αλιτζάν Ουλουντά αντιμετωπίζει κατηγορίες για άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της DW και αφορά τον επαναπατρισμό τούρκων πολιτών που φέρονται να πολέμησαν στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Ο Αλιτζάν Ουλουντά συνελήφθη (…) εξαιτίας άρθρου του με τίτλο “Η Τουρκία ετοιμάζεται να επαναπατρίσει τούρκους πολίτες που ανήκουν (στην οργάνωση) Ισλαμικό Κράτος”», είπε ο Τόρα Πέκιν, δικηγόρος της DW Türkçe.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, με την οποία επικοινώνησε χθες βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κατηγορίες αφορούν «μήνυμα μέσω X πριν από περίπου ενάμισι χρόνο», στο οποίο ο Αλιτζάν Ουλουντά «επέκρινε μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση και πιθανόν είχαν οδηγήσει στην απελευθέρωση τρομοκρατών του ΙΚ», και «κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά».

Πάντα σύμφωνα με τη DW, ο δημοσιογράφος «συνελήφθη» και μάλιστα «μπροστά στα μάτια μελών της οικογένειάς του» από όχι λιγότερους από «τριάντα αστυνομικούς», ενώ «το σπίτι του ερευνήθηκε» και «υλικό πληροφορικής κατασχέθηκε».

Κατά τον Τόρα Πέκιν, ο δημοσιογράφος μεταγόταν χθες βράδυ από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη. Θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας σήμερα (20/2) κατά την ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DW, η γενική διευθύντρια του γερμανικού ομίλου, η Μπάρμπαρα Μάσινγκ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου «ανυπόστατες» κι απαίτησε να «αφεθεί ελεύθερος αμέσως».

