ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 22:29
20.02.2026 21:37

Άδωνις-ΟΠΚΕ: Ένα love story άνευ προηγουμένου, «σας αγαπώ πιο πολύ απ’ ό,τι νομίζετε» (Video)

20.02.2026 21:37
Adonis-Georgiadis

Μία τρυφερή στιγμή με αστυνομικούς ΟΠΚΕ είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο υπουργός πλησίασε τους αστυνομικούς για να τους χαιρετήσει.

«Σας αγαπάμε πολύ», του είπε ένας αστυνομικός, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποκρίνεται «Κι εγώ σας αγαπάω. Σας λατρεύω όχι σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε».

Βέβαια, τα ίδια τρυφερά συναισθήματα για το πρόσωπο του, δεν μοιράζονται οι υφιστάμενοι του, όπως απέδειξαν τα χθεσινά επεισόδια στο Νοσοκομείο…

