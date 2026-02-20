Με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ η επίσκεψη Γεωργιάδη στο Κρατικό: «Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές»

Με μανικετόκουμπα που φέρουν το εθνόσημο των ΗΠΑ εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εργαζόμενοι τον υποδέχτηκαν με αποδοκιμασίες, ενώ στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές με αστυνομικούς.

Το γεγονός αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Action24, προσθέτοντας και την… απίθανη εξήγηση για την επιλογή του.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης παρατήρησε τα μανικετόκουμπα με το σκαλισμένο αμερικανικό εθνόσημο που φορούσε ο υπουργός Υγείας, και τον ρώτησε σχετικά.

«Τα φοράω ακόμη, δεν έχω πάει σπίτι μου από το πρωί. Είναι δώρο από το Κογκρέσο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, δείχνοντάς τα.

Στην απορία του δημοσιογράφου «μα καλά, πήγατε στη Νίκαια, στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με μανικετόκουμπα που έχουν το εθνόσημο των ΗΠΑ;», ο υπουργός απάντησε γελώντας: «Όταν ξύπνησα το πρωί – θα σου πω τι έπαθα. Σκέφτηκα “όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό;”. Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω το εθνόσημο των ΗΠΑ, να έχω προστασία».

