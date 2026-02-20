Στη κηδεία της Γλύκατζη-Αρβελέρ η Μαρέβα Μητσοτάκη – Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο στα χέρια

Στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Αυτή ήταν και η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και στα δύο χέρια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο Μιλάνο μετά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και επέστρεψε στην Αθήνα όπου χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ.

Στην κηδεία εμφανίστηκε έχοντας δεμένα και τα δύο της χέρια.

