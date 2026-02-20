search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 14:42

Στη κηδεία της Γλύκατζη-Αρβελέρ η Μαρέβα Μητσοτάκη – Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο στα χέρια

20.02.2026 14:42
mitsotakis-mareva-kideia

Στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Αυτή ήταν και η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και στα δύο χέρια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο Μιλάνο μετά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και επέστρεψε στην Αθήνα όπου χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ.

Στην κηδεία εμφανίστηκε έχοντας δεμένα και τα δύο της χέρια.

Διαβάστε επίσης:

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» 

«Tης Uber τσιράκι, Κυρανάκη»: Ένα με τους οδηγούς ταξί ο Παύλος Πολάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές της κόρης της Καρυστιανού και της Φραντζέσκας Μπέζα

USS Gerald R. Ford
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

opeka 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

OΠEKA: Η μπίζνα με τα μαϊμού επιδόματα – Δήθεν δικαιούχοι έστελναν «εκπροσώπους» με χειρόγραφες αιτήσεις και δώρα

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:29
kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές της κόρης της Καρυστιανού και της Φραντζέσκας Μπέζα

USS Gerald R. Ford
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

1 / 3