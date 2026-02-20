Μαρινάκης απαντά σε Δένδια: Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση πιο πιστή στο DNA της παράταξης και πιο ανθεκτική

Στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί «απώλειας του DNA» της παράταξης της ΝΔ, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, απάντησε στον υπ. Αμυνας ότι «εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης».

Ο Δένδιας σε χθεσινή ομιλία του, είχε πει: «Πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το συνέδριο λοιπόν παρουσιάζεται ως εργαλείο διόρθωσης πορείας και ως επιστροφή στο DNA της παράταξης και όχι ως τελετουργία επιβεβαίωσης».

«Είναι αυτονόητο πως στο Συνέδριο πρέπει να γίνει απολογισμός κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα» πρόσθεσε ο Π. Μαρινάκης.

Μαρινάκης: Θα πάμε για την αυτοδυναμία στις εκλογές

Αναφερόμενος στην υποψηφιότητά του για βουλευτής στις επόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας ή συνεργασίας με άλλα κόμματα, είπε: «Στις εθνικές εκλογές δεν έχουν πολλούς γύρους. Εμείς θα πάμε για αυτοδυναμία, αυτό θα επιδιώξουμε. Θεωρώ πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη επιλογή που διασφαλίζει την σταθερότητα. Εμείς θα επιδιώξουμε η χώρα να έχει κυβέρνηση, όπως και να χει. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή που να μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά το θέμα είναι ποιο ΠΑΣΟΚ; Μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ που συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με την Κωνσταντοπούλου».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και την παρουσία ΜΑΤ, είπε: «Για μένα μακάρι να μη χρειάζονταν, αλλά αποδείχθηκε πως χρειάζονταν. Όλες αυτές οι μειοψηφίες δεν εκπροσωπούν το σύνολο του κόσμου. Πώς θα αντιμετωπίσει η ευνομούμενη δημοκρατίας τους παραβατικούς; Προφανώς η αντίδραση δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού. Το πιο θλιβερό από όλα είναι η στάση των κομμάτων».

